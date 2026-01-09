JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. Der Ausblick des Industriegüterherstellers auf 2026 dürfte sich mit den Aussagen vom Kapitalmarkttag Ende vergangenen Jahres decken, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Annahmen für Umsatz und Wachstum im vierten Quartal deckten sich in etwa mit den Konsensprognosen./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 236,6EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 20:25 Uhr) gehandelt.
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 285
Kursziel alt: 285
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
