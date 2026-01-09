JEFFERIES stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach einem Treffen mit dem Chef des Halbleiterherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Segment Künstliche Intelligenz habe sich dynamischer entwickelt als noch vor Monaten erwartet, schrieb Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im laufenden Geschäftsjahr könne Infineon daher das eigene Umsatzziel von 1,5 Milliarden Euro im KI-Geschäft übertreffen./bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 13:11 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 41,68EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 20:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
