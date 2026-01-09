    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLightspeed Commerce AktievorwärtsNachrichten zu Lightspeed Commerce
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rain sammelt 250 Millionen Dollar in der Serie C für die Skalierung der Stablecoin-gestützten Zahlungsinfrastruktur für globale Unternehmen

    Rain sammelt 250 Millionen Dollar in der Serie C für die Skalierung der Stablecoin-gestützten Zahlungsinfrastruktur für globale Unternehmen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Die von ICONIQ geführte Finanzierungsrunde erhöht die Gesamtfinanzierung von Rain auf über 338 Mio. $ und bewertet das Unternehmen mit 1,95 Mrd. $ – eine Steigerung um mehr als das 17-fache in nur 10 Monaten

    Die neue Finanzierung ermöglicht es Rain, seine globale, konforme Präsenz zu vergrößern, die Plattformkapazitäten zu vertiefen und in neue Produkte zu investieren, die die Funktionsweise von Zahlungen weltweit neu definieren

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Adyen NV!
    Long
    1.361,75€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 13,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.552,37€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 13,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    NEW YORK, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rain, die unternehmenstaugliche Infrastruktur für Stablecoin-gestützte Zahlungen, gab heute eine Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 250 Millionen US-Dollar unter der Leitung von ICONIQ und mit Beteiligung von Sapphire Ventures, Dragonfly, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, FirstMark, Lightspeed, Norwest und Endeavor Catalyst bekannt. Die Runde bewertet Rain mit 1,95 Milliarden $ und bringt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf über 338 Millionen $. Sie erfolgt nur vier Monate nach der Serie B und 10 Monate nach der Serie A.

    Rain

    Stablecoins haben sich schnell von einer spekulativen Nische der Kryptomärkte zu einem der größten Wertübertragungskanäle der Welt entwickelt. In der nächsten Phase der Einführung geht es darum, Token-Geld zur Standardmethode zu machen, mit der Unternehmen Gelder bewegen und Verbraucher bezahlt werden, sparen und ausgeben. Um diese Kluft zu überwinden, ist eine Infrastruktur erforderlich, die es Unternehmen ermöglicht, auf Onchain-Zahlungssysteme umzusteigen und gleichzeitig die vertrauten Erfahrungen zu bewahren, denen ihre Nutzer bereits vertrauen. Die Technologie von Rain ist genau dafür ausgelegt.

    „Stablecoins entwickeln sich schnell zur Zahlungsmethode des 21. Jahrhunderts, aber damit sie von Nutzern weltweit angenommen werden, braucht es Karten und Apps, die einfach funktionieren", sagte Farooq Malik, Geschäftsführer und Mitbegründer von Rain. „Im letzten Jahr hat sich unsere aktive Kartenbasis um das 30-fache und unser jährliches Zahlungsvolumen um das 38-fache erhöht, aber wir stehen noch ganz am Anfang. Mit dieser Finanzierung können wir diese Infrastruktur in neue Märkte einführen und weiteren Unternehmen helfen, überall schnell in Betrieb zu gehen und zu skalieren."

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rain sammelt 250 Millionen Dollar in der Serie C für die Skalierung der Stablecoin-gestützten Zahlungsinfrastruktur für globale Unternehmen Die von ICONIQ geführte Finanzierungsrunde erhöht die Gesamtfinanzierung von Rain auf über 338 Mio. $ und bewertet das Unternehmen mit 1,95 Mrd. $ – eine Steigerung um mehr als das 17-fache in nur 10 Monaten Die neue Finanzierung ermöglicht es Rain, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     