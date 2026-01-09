Rain sammelt 250 Millionen Dollar in der Serie C für die Skalierung der Stablecoin-gestützten Zahlungsinfrastruktur für globale Unternehmen

Die neue Finanzierung ermöglicht es Rain, seine globale, konforme Präsenz zu vergrößern, die Plattformkapazitäten zu vertiefen und in neue Produkte zu investieren, die die Funktionsweise von Zahlungen weltweit neu definieren

Die von ICONIQ geführte Finanzierungsrunde erhöht die Gesamtfinanzierung von Rain auf über 338 Mio. $ und bewertet das Unternehmen mit 1,95 Mrd. $ – eine Steigerung um mehr als das 17-fache in nur 10 Monaten

NEW YORK, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rain , die unternehmenstaugliche Infrastruktur für Stablecoin-gestützte Zahlungen, gab heute eine Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 250 Millionen US-Dollar unter der Leitung von ICONIQ und mit Beteiligung von Sapphire Ventures, Dragonfly, Bessemer Venture Partners, Galaxy Ventures, FirstMark, Lightspeed, Norwest und Endeavor Catalyst bekannt. Die Runde bewertet Rain mit 1,95 Milliarden $ und bringt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf über 338 Millionen $. Sie erfolgt nur vier Monate nach der Serie B und 10 Monate nach der Serie A.

Stablecoins haben sich schnell von einer spekulativen Nische der Kryptomärkte zu einem der größten Wertübertragungskanäle der Welt entwickelt. In der nächsten Phase der Einführung geht es darum, Token-Geld zur Standardmethode zu machen, mit der Unternehmen Gelder bewegen und Verbraucher bezahlt werden, sparen und ausgeben. Um diese Kluft zu überwinden, ist eine Infrastruktur erforderlich, die es Unternehmen ermöglicht, auf Onchain-Zahlungssysteme umzusteigen und gleichzeitig die vertrauten Erfahrungen zu bewahren, denen ihre Nutzer bereits vertrauen. Die Technologie von Rain ist genau dafür ausgelegt.

„Stablecoins entwickeln sich schnell zur Zahlungsmethode des 21. Jahrhunderts, aber damit sie von Nutzern weltweit angenommen werden, braucht es Karten und Apps, die einfach funktionieren", sagte Farooq Malik, Geschäftsführer und Mitbegründer von Rain. „Im letzten Jahr hat sich unsere aktive Kartenbasis um das 30-fache und unser jährliches Zahlungsvolumen um das 38-fache erhöht, aber wir stehen noch ganz am Anfang. Mit dieser Finanzierung können wir diese Infrastruktur in neue Märkte einführen und weiteren Unternehmen helfen, überall schnell in Betrieb zu gehen und zu skalieren."