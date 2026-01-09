    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Rain sammelt 250 Mio. $ für globale Stablecoin-Zahlungsinfrastruktur

    Rain treibt den globalen Zahlungsverkehr in eine neue Ära: Mit frischem Kapital und Stablecoin-Technologie will das Fintech Bargeld und klassische Karten herausfordern.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Rain hat 250 Millionen Dollar in einer Serie C Finanzierungsrunde gesammelt, um die Stablecoin-gestützte Zahlungsinfrastruktur zu skalieren.
    • Die Finanzierungsrunde wurde von ICONIQ geleitet und bewertet das Unternehmen mit 1,95 Milliarden Dollar, was eine Steigerung um mehr als das 17-fache in nur 10 Monaten bedeutet.
    • Die neue Finanzierung wird verwendet, um die globale Präsenz von Rain auszubauen, Plattformkapazitäten zu vertiefen und in neue Produkte zu investieren.
    • Rain ermöglicht es Unternehmen, konforme Stablecoin-Karten anzubieten, die überall dort funktionieren, wo Visa akzeptiert wird, und hat jährliche Transaktionen von über 3 Milliarden Dollar für mehr als 200 Partner.
    • Die Technologie von Rain zielt darauf ab, Stablecoins zur Standardmethode für Zahlungen zu machen und bietet eine sichere, skalierbare Infrastruktur für den Geldverkehr weltweit.
    • Rain plant, die Finanzierung zu nutzen, um in wichtige Märkte in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Afrika zu expandieren und strategische Akquisitionen durchzuführen.






