53 0 Kommentare Rain sammelt 250 Mio. $ für globale Stablecoin-Zahlungsinfrastruktur

Rain treibt den globalen Zahlungsverkehr in eine neue Ära: Mit frischem Kapital und Stablecoin-Technologie will das Fintech Bargeld und klassische Karten herausfordern.

Rain hat 250 Millionen Dollar in einer Serie C Finanzierungsrunde gesammelt, um die Stablecoin-gestützte Zahlungsinfrastruktur zu skalieren.

Die Finanzierungsrunde wurde von ICONIQ geleitet und bewertet das Unternehmen mit 1,95 Milliarden Dollar, was eine Steigerung um mehr als das 17-fache in nur 10 Monaten bedeutet.

Die neue Finanzierung wird verwendet, um die globale Präsenz von Rain auszubauen, Plattformkapazitäten zu vertiefen und in neue Produkte zu investieren.

Rain ermöglicht es Unternehmen, konforme Stablecoin-Karten anzubieten, die überall dort funktionieren, wo Visa akzeptiert wird, und hat jährliche Transaktionen von über 3 Milliarden Dollar für mehr als 200 Partner.

Die Technologie von Rain zielt darauf ab, Stablecoins zur Standardmethode für Zahlungen zu machen und bietet eine sichere, skalierbare Infrastruktur für den Geldverkehr weltweit.

Rain plant, die Finanzierung zu nutzen, um in wichtige Märkte in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Afrika zu expandieren und strategische Akquisitionen durchzuführen.





