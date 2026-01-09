Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 09.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 1
Performance 1M: +4,06 %
The Home Depot
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 2
Performance 1M: +3,26 %
Boeing
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 3
Performance 1M: +10,08 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 4
Performance 1M: +7,14 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 5
Performance 1M: -1,61 %
Walmart
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 6
Performance 1M: -0,67 %
