Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: +9,19 %
Platz 1
Performance 1M: +2,96 %
Lam Research
Tagesperformance: +8,82 %
Platz 2
Performance 1M: +23,60 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +7,33 %
Platz 3
Performance 1M: +6,40 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +7,00 %
Platz 4
Performance 1M: -0,38 %
Applied Materials
Tagesperformance: +6,86 %
Platz 5
Performance 1M: +5,02 %
Western Digital
Tagesperformance: +6,63 %
Platz 6
Performance 1M: +10,40 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 7
Performance 1M: +7,90 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,48 %
Platz 8
Performance 1M: +31,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer den Kursanstieg von 265% als potenziell überkauft betrachten, sehen andere Chancen durch positive EPS-Prognosen und langfristige Verträge. Es gibt Bedenken über die zyklische Natur des Geschäfts, was zukünftige Rückgänge bis 2028 betrifft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 9
Performance 1M: -9,44 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 10
Performance 1M: -9,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Unsicherheit verstärkt. Anleger vergleichen Bitcoin mit der DotCom-Blase und Wirecard, was zu einer Abneigung gegen riskante Anlagen führt. Viele bevorzugen traditionelle Werte wie Aktien oder Immobilien, was das Sentiment weiter belastet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,95 %
Platz 11
Performance 1M: -10,04 %
Broadcom
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 12
Performance 1M: -17,39 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 13
Performance 1M: -0,34 %
CoStar Group
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 14
Performance 1M: -8,23 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 15
Performance 1M: -15,30 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 16
Performance 1M: +9,42 %
Insmed
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 17
Performance 1M: -12,84 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 18
Performance 1M: -6,96 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 19
Performance 1M: -7,19 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 20
Performance 1M: -5,56 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 21
Performance 1M: +4,20 %
Copart
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 22
Performance 1M: +1,79 %
Tesla
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 23
Performance 1M: -1,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, und Analysten warnen vor einem Rückgang der Verkaufszahlen und der Unternehmensbewertung. Viele Beiträge kritisieren die fehlenden Fortschritte bei Robotaxis und die wachsende Konkurrenz im E-Automarkt, was zu einem insgesamt pessimistischen Ausblick führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 24
Performance 1M: -1,76 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 25
Performance 1M: +10,49 %
Shopify
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 26
Performance 1M: +6,23 %
