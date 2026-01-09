Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 09.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Builders Firstsource
Tagesperformance: +11,25 %
Platz 1
Platz 1
Performance 1M: +4,69 %
Performance 1M: +4,69 %
Vistra
Tagesperformance: +10,70 %
Platz 2
Platz 2
Performance 1M: -9,04 %
Performance 1M: -9,04 %
Intel
Tagesperformance: +8,90 %
Platz 3
Platz 3
Performance 1M: +2,96 %
Performance 1M: +2,96 %
Lam Research
Tagesperformance: +8,82 %
Platz 4
Platz 4
Performance 1M: +23,60 %
Performance 1M: +23,60 %
D.R. Horton
Tagesperformance: +7,76 %
Platz 5
Platz 5
Performance 1M: -2,40 %
Performance 1M: -2,40 %
Weyerhaeuser
Tagesperformance: +7,43 %
Platz 6
Platz 6
Performance 1M: +7,19 %
Performance 1M: +7,19 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +7,13 %
Platz 7
Platz 7
Performance 1M: -0,38 %
Performance 1M: -0,38 %
Applied Materials
Tagesperformance: +6,92 %
Platz 8
Platz 8
Performance 1M: +5,02 %
Performance 1M: +5,02 %
Western Digital
Tagesperformance: +6,84 %
Platz 9
Platz 9
Performance 1M: +10,40 %
Performance 1M: +10,40 %
PulteGroup
Tagesperformance: +6,22 %
Platz 10
Platz 10
Performance 1M: -0,07 %
Performance 1M: -0,07 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +6,01 %
Platz 11
Platz 11
Performance 1M: +7,90 %
Performance 1M: +7,90 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 12
Platz 12
Performance 1M: +31,45 %
Performance 1M: +31,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer den Kursanstieg von 265% als potenziell überkauft betrachten, sehen andere Chancen durch positive EPS-Prognosen und langfristige Verträge. Es gibt Bedenken über die zyklische Natur des Geschäfts, was zukünftige Rückgänge bis 2028 betrifft.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 13
Platz 13
Performance 1M: -6,60 %
Performance 1M: -6,60 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +5,34 %
Platz 14
Platz 14
Performance 1M: -9,44 %
Performance 1M: -9,44 %
Oracle
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 15
Platz 15
Performance 1M: -14,58 %
Performance 1M: -14,58 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,04 %
Platz 16
Platz 16
Performance 1M: -10,04 %
Performance 1M: -10,04 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 17
Platz 17
Performance 1M: +11,67 %
Performance 1M: +11,67 %
NRG Energy
Tagesperformance: +4,87 %
Platz 18
Platz 18
Performance 1M: -12,71 %
Performance 1M: -12,71 %
Equifax
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 19
Platz 19
Performance 1M: +3,32 %
Performance 1M: +3,32 %
CRH
Tagesperformance: +4,79 %
Platz 20
Platz 20
Performance 1M: -1,17 %
Performance 1M: -1,17 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 21
Platz 21
Performance 1M: -7,91 %
Performance 1M: -7,91 %
CoStar Group
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 22
Platz 22
Performance 1M: -8,23 %
Performance 1M: -8,23 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 23
Platz 23
Performance 1M: +15,92 %
Performance 1M: +15,92 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 24
Platz 24
Performance 1M: -0,34 %
Performance 1M: -0,34 %
Equity Residential Registered of Benef Interest
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 25
Platz 25
Performance 1M: +3,35 %
Performance 1M: +3,35 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 26
Platz 26
Performance 1M: -15,30 %
Performance 1M: -15,30 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 27
Platz 27
Performance 1M: -11,08 %
Performance 1M: -11,08 %
Valero Energy
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 28
Platz 28
Performance 1M: +10,47 %
Performance 1M: +10,47 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 29
Platz 29
Performance 1M: +6,08 %
Performance 1M: +6,08 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 30
Platz 30
Performance 1M: +7,71 %
Performance 1M: +7,71 %
ServiceNow
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 31
Platz 31
Performance 1M: -14,34 %
Performance 1M: -14,34 %
Nucor
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 32
Platz 32
Performance 1M: +4,63 %
Performance 1M: +4,63 %
First Solar
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 33
Platz 33
Performance 1M: -3,98 %
Performance 1M: -3,98 %
Coterra Energy
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 34
Platz 34
Performance 1M: -4,48 %
Performance 1M: -4,48 %
American International Group
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 35
Platz 35
Performance 1M: +1,89 %
Performance 1M: +1,89 %
Mid-America Apartment Communities
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 36
Platz 36
Performance 1M: +5,57 %
Performance 1M: +5,57 %
Uber Technologies
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 37
Platz 37
Performance 1M: -5,57 %
Performance 1M: -5,57 %
Camden Property Trust Registered of Benef Interest
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 38
Platz 38
Performance 1M: +7,91 %
Performance 1M: +7,91 %
MGM Resorts
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 39
Platz 39
Performance 1M: -0,49 %
Performance 1M: -0,49 %
Deere
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 40
Platz 40
Performance 1M: +7,23 %
Performance 1M: +7,23 %
