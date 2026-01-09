CoStar Group Aktie kommt unter die Räder - 09.01.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,67 % verliert die CoStar Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der CoStar Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,67 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

CoStar Group bietet führende Informations- und Analysedienste für die Immobilienbranche, mit Plattformen wie CoStar und LoopNet. Als Marktführer konkurriert es mit Zillow und Redfin, wobei es sich durch seine umfassenden Datenbanken und präzisen Analysen auszeichnet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von CoStar Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -22,39 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoStar Group Aktie damit um -7,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -7,75 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,63 % geändert.

CoStar Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,75 % 1 Monat -8,23 % 3 Monate -22,39 % 1 Jahr -23,99 %

Informationen zur CoStar Group Aktie

Es gibt 424 Mio. CoStar Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,75 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 09.01.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 09.01.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

CoStar Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die CoStar Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoStar Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.