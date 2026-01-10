    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron

    Small Cap Fonds im Fokus

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Einladung zum Fonds-Update zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund

    Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund fokussiert sich auf Qualitätsunternehmen aus dem Börsen gelisteten Mittelstand. Erfahren Sie mehr zur aktuellen Entwicklung in der Webkonferenz.

    Small Cap Fonds im Fokus - Einladung zum Fonds-Update zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund

    Small & Micro Caps bieten Anlegern oft attraktive Chancen, da diese Unternehmen schneller wachsen und weniger bekannt sind als große Konzerne. Da sie noch nicht die Größe und den Bekanntheitsgrad großer Unternehmen erreicht haben, können sie sich auf Nischenmärkte spezialisieren, die von anderen Unternehmen oft übersehen werden. Dadurch können sie schneller expandieren und höhere Wachstumsraten erzielen. Durch die Investition in Small & Micro Caps können Anleger in vielversprechende Unternehmen mit einem großen Potenzial investieren und von einem frühen Einstieg profitieren.

     

    Der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund ist auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. € in der DACH-Region spezialisiert. Die Anlagestrategie ist dabei auf  auf wachstumsstarke und profitable Unternehmen mit einer hohen Cash-Generierung sowie hohen Kapitalrenditen ausgerichtet. Darüber hinaus ist die Qualität des Managements ein wichtiger Aspekt in der Analyse. Das Fondsberaterteam setzt auf einen fokussierten Ansatz mit einem Portfolio von 20-30 Unternehmen und investiert in aussichtsreiche Unternehmen, die durch umfangreiche Fundamentalanalysen identifiziert werden. Dabei wird auf eine langfristige Perspektive und eine aktive Anlagestrategie gesetzt, um das volle Potenzial der ausgewählten Unternehmen auszuschöpfen.

     

    Aktuelle Einblicke möchten wir Ihnen in unserer Webkonferenz geben. 

     

    Zur Anmeldung gelangen Sie hier

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Lukas Spang
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Lukas Spang
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Small Cap Fonds im Fokus Einladung zum Fonds-Update zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund Erhalten Sie aktuelle Einblicke in das Small & Micro Cap Segment von einem Experten. Welche Chancen bestehen aktuell und wie wir darauf reagieren.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     