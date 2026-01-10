MindWalk treibt universelles Influenza-Programm mit bahnbrechender funktioneller Erkenntnis voran

Austin, Texas – 9. Januar 2026 / IRW-Press / MindWalk Holdings Corp. (NASDAQ:HYFT) („MindWalk” oder das „Unternehmen”), ein auf Bio-Native-KI-Therapeutika spezialisiertes Forschungs- und Technologieunternehmen, gab heute einen Fortschritt in seinem universellen Influenza-Programm bekannt, nachdem eine bahnbrechende funktionelle Randbedingung identifiziert wurde, die trotz kontinuierlicher Evolution bei allen Influenzaviren bestehen bleibt.

Mithilfe seiner patentierten HYFT Deep Data-Technologie identifizierte MindWalk ein funktionelles Muster in der Biologie der Influenza, das unter oberflächlichen genetischen Veränderungen unverändert bleibt. Wenn MindWalk untersucht, was sich nicht verändert, bezieht es sich nicht auf konservierte genetische Sequenzen. Es bezieht sich auf gewahrt bleibende biologische Bedingungen, also die biophysikalischen Voraussetzungen, die Influenza für eine Infektion erfüllen muss.

Influenza stellt weiterhin eine erhebliche globale Gesundheitsbedrohung dar, da Influenzaviren die immunexponierten Regionen ihrer Oberflächenproteine kontinuierlich verändern, wodurch ein dauerhafter Schutz untergraben wird und eine reaktive Neugestaltung von Impfstoffen notwendig ist. Aktuelle Überwachungsdaten der USA zeigen eine ungewöhnlich hohe Influenza-Aktivität, die in öffentlichen Berichten als das höchste Niveau seit etwa 25 Jahren bewertet wird.

Warum die Influenza herkömmliche Impfstoffe weiterhin überwindet

Ein Großteil der Influenza-Forschung stützt sich auf die Verfolgung genetischer Variationen. Forscher vergleichen Sequenzen, bewerten deren Ähnlichkeit und katalogisieren Mutationen. Diese Methoden unterstützen die Überwachung, übersehen jedoch häufig tiefere funktionelle Restriktionen, da sie auf einer Ebene arbeiten, die die Influenza leicht verändern kann.

Die HYFT-Mustertechnologie von MindWalk funktioniert ohne Sequenzvergleich und erfasst mehrdimensionale funktionelle Fingerabdrücke, die Geometrie, Stabilität und biophysikalische Restriktionen kodieren. Dadurch wird eine funktionelle Logik sichtbar, die selbst dann stabil bleibt, wenn Sequenzvariationen sie verschleiern. Dies ist eine Ebene, die die Influenza nicht verändern kann, ohne den Verlust zentraler Funktionen zu riskieren, die für eine Infektion erforderlich sind.

Validierung über Influenza-A-Subtypen und Influenza-B-Linien hinweg

Unter Verwendung seines proprietären HYFT-Musterframeworks evaluierte MindWalk die identifizierte funktionelle Bedingung anhand von Datensätzen zu Influenza A und Influenza B aus mehreren Wirtsarten.

Das durch HYFT definierte Muster wurde bei derzeit zirkulierenden Influenza-A-Viren bestätigt, einschließlich von Viren, die der H3N2-Subklade K zugeordnet sind, einer genetischen Untergruppe, die weltweit aktiv überwacht wird. Dasselbe strikte funktionelle Muster wurde auch in Datensätzen zur aviären Influenza A über die Subtypen H5, H7 und H9 hinweg beobachtet, was auf die Erhaltung dieser Bedingung sowohl in humanen als auch in aviären Influenza-Hintergründen hinweist.

MindWalk erweiterte diese Analyse über Influenza A hinaus auf Influenza B und bewertete repräsentative Referenzen aus beiden Influenza-B-Linien, Victoria und Yamagata, und beobachtete erneut dasselbe strenge, durch HYFT definierte Funktionsmuster. Darüber hinaus ergab die Auswertung eines repräsentativen Datensatzes zum Influenza-A-H1N1-Virus mit Ursprung in Schweinen das gleiche Ergebnis.

Zusammenfassend hat MindWalk dieses konservierte HYFT-Muster nun in folgenden Bereichen identifiziert:

- Influenza A in humanen Datensätzen, einschließlich H3N2 und der H3N2-Subklade K

- Influenza A in aviären Datensätzen über die Subtypen H5, H7 und H9 hinweg

- Influenza A in schweineassoziierten Datensätzen, einschließlich H1N1

- Influenza B über beide Linien, Victoria und Yamagata, hinweg

Über alle bislang ausgewerteten Influenza-Datensätze hinweg hat MindWalk keine alternative Möglichkeit beobachtet, mit der Influenza diese funktionelle Anforderung innerhalb der analysierten Bedingungen erfüllen könnte. Diese Ergebnisse stützen die Schlussfolgerung, dass das identifizierte Muster eine evolutionäre Bedingung widerspiegelt, die sowohl Influenza A als auch Influenza B gemeinsam ist, und nicht eine stammspezifische oder sequenzabhängige Eigenschaft darstellt.

„Die Influenza schreibt ihr genetisches Skript ständig neu, unterliegt jedoch weiterhin strengen physikalischen Bedingungen, die für eine Infektion erforderlich sind“, so Dr. Jennifer Bath, CEO von MindWalk. „Mit unserer HYFT-Technologie können wir diese Bedingung identifizieren und direkt darauf abgestimmte Lösungen entwickeln.“

Von der Entdeckung zur biologischen Begründung und rationalen Impfstoffentwicklung

Dieser Fortschritt baut unmittelbar auf MindWalks früherer Arbeit im Bereich der rationalen Impfstoffentwicklung auf und untermauert weiter den Bio-Native-KI- und Deep-Data-Ansatz des Unternehmens. Anstatt Ergebnisse aus unvollständigen Eingangsdaten vorherzusagen, erfasst und analysiert die LensAI-Plattform von MindWalk unter Nutzung der zugrunde liegenden HYFT-Technologie den biologischen Kontext und verknüpft Sequenzen, Funktionen, experimentelle Ergebnisse und wissenschaftliche Evidenz in einem kontinuierlich lernenden System.

Durch das direkte Ableiten von biologischen Restriktionen beabsichtigt MindWalk, die Qualität von Entscheidungen zu verbessern, nachgelagerte Fehlschläge zu reduzieren und den erwarteten Wert von Wirkstoffentwicklungsprogrammen zu steigern.

„Influenza wird seit Jahrzehnten erforscht, doch die Forschung hat sich immer wieder darauf konzentriert, was sich verändert, statt auf das, was unverändert bleibt“, sagte Dirk Van Hyfte, MD, PhD, Chief Technology Officer von MindWalk. „Die HYFT-Technologie ermöglichte uns, das sequenzbasierte Denken zu verlassen und eine funktionelle Bedingung zu identifizieren, die Influenza für die Infektion bewahren muss. Sobald man diese Ebene erkennt, geht es nicht mehr um Vorhersage, sondern um Design.“

Entwicklung des Influenza-Programms und Out-Licensing-Strategie

MindWalk beabsichtigt, sein Influenza-Programm durch einen schrittweisen, kapitaleffizienten Entwicklungsweg voranzutreiben, der auf einer Trennung auf Programmebene basiert. Plattformbasierte Programme sind als eigenständige Entwicklungsportfolios strukturiert, wodurch Kapital, Risiko und Entscheidungsfindung auf jedes einzelne Asset abgestimmt werden können, während zugleich die Integrität der zentralen Entdeckungsplattform von MindWalk gewahrt bleibt.

Im Rahmen dieses Ansatzes wird das Influenza-Programm innerhalb eines eigenen dedizierten Portfolios durch weitere präklinische Validierungen sowie Arbeiten zur Vorbereitung auf einen Investigational New Drug (IND)-Antrag vorangetrieben. Diese Struktur ist darauf ausgelegt, fokussierte Investitionen, klare Wertsteigerungspunkte und eine effiziente Governance im Verlauf der Programmentwicklung zu unterstützen.

Nach Abschluss der Aktivitäten zur Vorbereitung auf einen IND-Antrag und einer ausreichenden präklinischen Risikoreduzierung plant MindWalk, das Influenza-Programm zu lizenzieren oder strategische Entwicklungspartnerschaften mit globalen Pharmaunternehmen einzugehen, die über die erforderliche Größe und Infrastruktur verfügen, um die Spätphasenentwicklung und Kommerzialisierung voranzutreiben. MindWalk rechnet zudem damit, Gespräche über potenzielle strategische Investitionen und weitere Finanzierungsalternativen für das Programm zu unterstützen.

Über MindWalk

MindWalk ist ein Bio-Native-KI-Unternehmen für therapeutische Forschung und Technologie. Über seine LensAI-Plattform und die patentierte HYFT-Technologie generiert MindWalk proprietäre biologische Musterintelligenz, die die rationale Impfstoff- und Wirkstoffentwicklung unterstützen soll.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „geht davon aus“, „glaubt“, „schätzt“, „strebt an“, „potenziell“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden sollen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den Forschungsergebnissen des Unternehmens im Bereich Influenza und deren Interpretation, zur Identifizierung, Charakterisierung und Relevanz von HYFT-Mustern, zum Umfang des universellen Influenza-Programms des Unternehmens, einschließlich der beabsichtigten Abdeckung über Influenza A und Influenza B sowie über saisonale und zoonotische Stämme hinweg, zur Einleitung, zum Design, zum Zeitplan und zu den Ergebnissen der geplanten Validierungsaktivitäten im Nasslabor, zur Fähigkeit, die berichteten Ergebnisse in Immunogene, Impfstoffkandidaten oder andere Entwicklungsressourcen umzusetzen; zur Fähigkeit, die Immunzugänglichkeit, Immunogenität, Sicherheit, Breite und Dauerhaftigkeit in präklinischen Studien und, falls verfolgt, in klinischen Umgebungen nachzuweisen; zum Zeitpunkt und dem Ergebnis zukünftiger Entwicklungsentscheidungen; und zur Fähigkeit des Unternehmens, strategische Investitionen, Finanzierungsalternativen, Kooperationen, Partnerschaftsvereinbarungen oder Lizenzgeschäfte im Zusammenhang mit dem Programm zu verfolgen, zu strukturieren oder abzuschließen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und der Leistung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der vorläufige Charakter von computergestützten Analysen und In-silico-Beobachtungen; Einschränkungen hinsichtlich der verfügbaren Daten, Probenahmen und Überwachungsdaten; das Risiko, dass Laborstudien die berichteten Ergebnisse nicht reproduzieren oder validieren können; Unsicherheiten hinsichtlich der Frage, ob das identifizierte Muster immunologisch zugänglich ist oder schützende Immunantworten hervorruft; Risiken, die mit der Entdeckung und Entwicklung von Impfstoffen verbunden sind, einschließlich Antigendesign, Formulierung, Verabreichung, Herstellbarkeit, Stabilität und Skalierbarkeit; das Risiko, dass ein Kandidat in präklinischen Studien oder klinischen Umgebungen keine akzeptable Sicherheit, Verträglichkeit, Immunogenität, Breite oder Dauerhaftigkeit aufweist; das Risiko einer Virusentwicklung und einer Immunevasion, die die Wirksamkeit verringern; regulatorische Anforderungen und Unsicherheiten, einschließlich Anforderungen an präklinische Pakete und das Design klinischer Studien; die Abhängigkeit von Drittanbietern, Laboren, Kooperationspartnern, Lieferanten und anderen Dienstleistern; der Bedarf an zusätzlichem Kapital und die Verfügbarkeit, Bedingungen und der Zeitpunkt strategischer Investitionen oder anderer Finanzierungsalternativen; die Fähigkeit, Kooperationen, Partnerschaftsvereinbarungen oder Lizenzgeschäfte zu akzeptablen Bedingungen einzugehen, aufrechtzuerhalten und durchzusetzen; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, einschließlich der Fähigkeit, Patente und andere Eigentumsrechte zu erwerben, aufrechtzuerhalten, zu verteidigen und durchzusetzen; Wettbewerbsentwicklungen; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene, geopolitische oder regulatorische Bedingungen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Ungewissheiten finden Sie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in der geänderten Fassung für das am 30. April 2025 endende Geschäftsjahr, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und dem EDGAR-Profil unter www.sec.gov/edgar verfügbar ist.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder sonstige Umstände widerzuspiegeln.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Ansprechpartner für Anleger

Louie Toma, CPA, CFA

Managing Director, CoreIR

investors@mindwalkAI.com

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die MindWalk Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 2,72USD auf Nasdaq (09. Januar 2026, 23:20 Uhr) gehandelt.