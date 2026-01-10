Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 02/26
Foto: AIXTRON
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 02/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Rheinmetall
Performance KW 02/26: +18,24 %
DAX Top 1
MTU Aero Engines
Performance KW 02/26: +10,48 %
DAX Top 2
Airbus
Performance KW 02/26: +9,17 %
DAX Top 3
Infineon Technologies
Performance KW 02/26: +8,23 %
DAX Top 4
Bayer
Performance KW 02/26: +7,00 %
DAX Top 5
adidas
Performance KW 02/26: -2,83 %
DAX Flop 1
Fresenius Medical Care
Performance KW 02/26: -4,30 %
DAX Flop 2
Deutsche Boerse
Performance KW 02/26: -4,68 %
DAX Flop 3
Münchener Rück
Performance KW 02/26: -5,36 %
DAX Flop 4
Hannover Rueck
Performance KW 02/26: -7,09 %
DAX Flop 5
HENSOLDT
Performance KW 02/26: +19,63 %
TecDAX Top 1
AIXTRON
Performance KW 02/26: +15,33 %
TecDAX Top 2
Evotec
Performance KW 02/26: +14,55 %
TecDAX Top 3
SUESS MicroTec
Performance KW 02/26: +12,70 %
TecDAX Top 4
Nordex
Performance KW 02/26: +12,42 %
TecDAX Top 5
freenet
Performance KW 02/26: +0,34 %
TecDAX Flop 1
SAP
Performance KW 02/26: -1,34 %
TecDAX Flop 2
TeamViewer
Performance KW 02/26: -1,73 %
TecDAX Flop 3
Nemetschek
Performance KW 02/26: -2,31 %
TecDAX Flop 4
Nagarro
Performance KW 02/26: -5,31 %
TecDAX Flop 5
Sherwin-Williams
Performance KW 02/26: +9,29 %
Dow Jones Top 1
The Home Depot
Performance KW 02/26: +9,09 %
Dow Jones Top 2
Boeing
Performance KW 02/26: +7,47 %
Dow Jones Top 3
Caterpillar
Performance KW 02/26: +6,93 %
Dow Jones Top 4
Chevron Corporation
Performance KW 02/26: +6,65 %
Dow Jones Top 5
Salesforce
Performance KW 02/26: -1,90 %
Dow Jones Flop 1
NVIDIA
Performance KW 02/26: -2,20 %
Dow Jones Flop 2
Travelers Companies
Performance KW 02/26: -2,30 %
Dow Jones Flop 3
Cisco Systems
Performance KW 02/26: -4,08 %
Dow Jones Flop 4
Apple
Performance KW 02/26: -5,08 %
Dow Jones Flop 5
Lam Research
Performance KW 02/26: +25,44 %
US Tech 100 Top 1
Intel
Performance KW 02/26: +20,61 %
US Tech 100 Top 2
Micron Technology
Performance KW 02/26: +17,76 %
US Tech 100 Top 3
Microchip Technology
Performance KW 02/26: +15,25 %
US Tech 100 Top 4
ASML Holding NV NY
Performance KW 02/26: +15,02 %
US Tech 100 Top 5
AppLovin Registered (A)
Performance KW 02/26: -6,30 %
US Tech 100 Flop 1
Advanced Micro Devices
Performance KW 02/26: -6,41 %
US Tech 100 Flop 2
Datadog Registered (A)
Performance KW 02/26: -9,00 %
US Tech 100 Flop 3
Atlassian Registered (A)
Performance KW 02/26: -10,53 %
US Tech 100 Flop 4
CoStar Group
Performance KW 02/26: -11,06 %
US Tech 100 Flop 5
Rheinmetall
Performance KW 02/26: +18,24 %
E-Stoxx 50 Top 1
ASML Holding
Performance KW 02/26: +10,18 %
E-Stoxx 50 Top 2
Airbus
Performance KW 02/26: +9,17 %
E-Stoxx 50 Top 3
Infineon Technologies
Performance KW 02/26: +8,23 %
E-Stoxx 50 Top 4
SAFRAN
Performance KW 02/26: +7,97 %
E-Stoxx 50 Top 5
Koninklijke Ahold Delhaize
Performance KW 02/26: -2,93 %
E-Stoxx 50 Flop 1
TotalEnergies
Performance KW 02/26: -4,08 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Deutsche Boerse
Performance KW 02/26: -4,68 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Compagnie de Saint-Gobain
Performance KW 02/26: -4,82 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Münchener Rück
Performance KW 02/26: -5,36 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Lonza Group
Performance KW 02/26: +3,90 %
SMI Top 1
Alcon
Performance KW 02/26: +3,21 %
SMI Top 2
Novartis
Performance KW 02/26: +3,13 %
SMI Top 3
Roche Holding
Performance KW 02/26: +3,05 %
SMI Top 4
CIE Financiere Richemont
Performance KW 02/26: +2,97 %
SMI Top 5
Swiss Life Holding
Performance KW 02/26: -1,20 %
SMI Flop 1
Zurich Insurance Group
Performance KW 02/26: -2,07 %
SMI Flop 2
Swiss Re
Performance KW 02/26: -2,21 %
SMI Flop 3
Logitech International
Performance KW 02/26: -2,93 %
SMI Flop 4
Nestle
Performance KW 02/26: -5,01 %
SMI Flop 5
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 02/26: +13,66 %
ATX Top 1
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 02/26: +6,10 %
ATX Top 2
voestalpine
Performance KW 02/26: +5,77 %
ATX Top 3
Oesterreichische Post
Performance KW 02/26: +4,03 %
ATX Top 4
PORR
Performance KW 02/26: +3,88 %
ATX Top 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 02/26: +1,09 %
ATX Flop 1
OMV
Performance KW 02/26: +0,63 %
ATX Flop 2
Raiffeisen Bank International
Performance KW 02/26: -1,00 %
ATX Flop 3
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 02/26: -1,05 %
ATX Flop 4
Wienerberger
Performance KW 02/26: -1,38 %
ATX Flop 5
WuXi AppTec Ltd. Registered (H)
Performance KW 02/26: +14,68 %
Hang Seng Top 1
Kuaishou Technology Registered (B)
Performance KW 02/26: +14,33 %
Hang Seng Top 2
Hansoh Pharmaceutical Group Company
Performance KW 02/26: +13,73 %
Hang Seng Top 3
Alibaba Health Information Technology
Performance KW 02/26: +13,16 %
Hang Seng Top 4
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 02/26: +12,21 %
Hang Seng Top 5
Lenovo Group
Performance KW 02/26: -6,90 %
Hang Seng Flop 1
Sands China
Performance KW 02/26: -7,36 %
Hang Seng Flop 2
CK Asset Holdings
Performance KW 02/26: -7,68 %
Hang Seng Flop 3
Wharf Real Estate Investment Company
Performance KW 02/26: -7,97 %
Hang Seng Flop 4
JD Logistics
Performance KW 02/26: -10,42 %
Hang Seng Flop 5
