Germanium Mining Corp. nimmt Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau (Quebec) auf

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 9. JANUAR 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“)(CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: 1I30) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit den Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau in Quebec begonnen hat.

Beschreibung des regionalen Umfelds des Konzessionsgebiets Lac du Km 35

Das Konzessionsgebiet umfasst die ausgeprägte Faribault Shear Zone („FSZ“) mit Ost-Südost-Ausrichtung, die sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ neigt sich nach Südsüdwesten und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges Strukturmerkmal, die mit anderen durchlässigen Zonen in der Tiefe verbunden ist und als bevorzugte Leitung für hydrothermale Flüssigkeiten dienen könnte.

Das Germaniumvorkommen Laganière, das 1998 von staatlichen Geologen entdeckt wurde, aber nie weitergehend erkundet wurde, besteht aus einem Peridotitausbiss innerhalb des Gneiskomplexes Laganière, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Vorkommen Laganière lieferte einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium. Diese Ergebnisse gelten als historisch. Zur Bestätigung dieser historischen Ergebnisse wurden noch keine ausreichenden Arbeiten von einem qualifizierten Sachverständigen absolviert. Das Unternehmen behandelt sie daher nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Das Germaniumvorkommen Laganière liegt neben der Hauptforststraße und grenzt direkt im Süden an eine Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, die sich über eine Fläche von rund 400 m x 400 m erstrecken und noch nicht erprobt wurden. Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich rund 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons Duberger entfernt sowie rund 2 km westlich der Grenville Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, das auch die unerprobte Ansammlung elektromagnetischer Anomalien umfasst, wird im Zentrum der Arbeiten von GMC stehen.