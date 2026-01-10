    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    Grünen-Chef attackiert Wirtschaftsministerin als Fehlbesetzung

    Foto: Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chef Felix Banaszak hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) als Fehlbesetzung in der schwarz-roten Bundesregierung kritisiert.

    "Katherina Reiche hat die Erwartungen an ihr Amt nicht nur verfehlt, sondern maximal unterboten", sagte Banaszak der "Rheinischen Post". "Markige Sprüche ersetzen glaubwürdiges Handeln nicht. Eine so ambitionslose Wirtschaftsministerin kann sich ein Industrieland wie Deutschland schlicht nicht leisten", erklärte der Grünen-Politiker.

    Er habe von Spekulationen gehört, dass Reiche bei einer Regierungsumbildung ausgetauscht werden könnte. "Ich kann nur sagen: Das wäre eine gute Nachricht", sagte er. Reiche habe wichtige Entscheidungen etwa bei der Kraftwerkstrategie verschleppt.

    "Es ist doch ehrlich gesagt ein schlechter Witz, dass sie jetzt eine Kraftwerkstrategie ankündigt, die in ähnlicher Form durch die Arbeit ihres Vorgängers seit Monaten in ihrer Schublade liegt. Weil sie die Realitäten der Energiewende nicht anerkennt - oder nicht anerkennen will - haben wir wieder ein ganzes Jahr verloren."



    Verfasst von Redaktion dts
