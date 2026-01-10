    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    DGB warnt Merz vor verlorenem Jahr für Beschäftigte

    Foto: Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, warnt vor einem verlorenen Jahr für Arbeitnehmer.

    "Die permanent von Arbeitgeberseite und auch vom Kanzler aufgegriffene Debatte um Einschnitte bei sozialen Errungenschaften geht völlig an den Interessen der Beschäftigten vorbei, und sie wird auch kein Wachstum erzeugen", sagte Fahimi der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

    Derzeit gebe es nahezu im Wochentakt Forderungen nach Leistungskürzungen. "Dabei ist völlig klar: Menschen krank zur Arbeit zu schicken oder von ihnen zu verlangen, später in Rente zu gehen, das bringt keinen einzigen neuen Auftrag in unser Land", sagte Fahimi. Den Fokus auf sozialen Kahlschlag anstelle auf Wachstums- und Innovationspolitik zu legen, sei allenfalls "Öl ins Feuer wachsender gesellschaftlicher Unzufriedenheit".

    Aktuell sehe sie die "Gefahr einer zunehmenden sozialen Spaltung", sagte Fahimi der "NOZ". "Wir müssen also dringend toxische Debatten wie eben die über den sozialen Kahlschlag beenden und alles tun, um den Standort zu sichern und Wachstum zu generieren. Ansonsten werden wir die AfD nur schwer eindämmen können", warnte die DGB-Chefin. Das Jahr 2026 dürfe "kein verlorenes Jahr für die Arbeitnehmer werden, das sollte die Koalition beherzigen."



    Verfasst von Redaktion dts
