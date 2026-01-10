    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCie Generale des Etablissements Michelin AktievorwärtsNachrichten zu Cie Generale des Etablissements Michelin

    Passives Einkommen

    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,60 %

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Foto: vadimborkin - 258917169

    Michelin ist ein global führender Reifenhersteller, bekannt für Qualität und Innovation, mit starker Marktstellung und Fokus auf nachhaltige Mobilität.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Cie Generale des Etablissements Michelin nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Cie Generale des Etablissements Michelin gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,60 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +48,68 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,82 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Cie Generale des Etablissements Michelin verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,60 %.
    Mit +3,60 % Dividendenrendite bietet Cie Generale des Etablissements Michelin ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +48,68 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Cie Generale des Etablissements Michelin für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,60 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,82.
    Cie Generale des Etablissements Michelin weißt eine Marktkapitalisierung von 20,49 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,60 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Cie Generale des Etablissements Michelin Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.01.2026

    Die Cie Generale des Etablissements Michelin Aktie notiert aktuell bei 14,900 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,68 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,100  entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,60 %, eine Investition von etwa 166.667 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 4,50 +476,92 % +3,60 %
    2025 0,780000 +7,29 % +4,02 %
    2024 0,727000 +6,60 % +3,58 %
    2023 0,682000 +10,11 % +4,32 %
    2022 0,619380 0,00 % +4,05 %

    Warum Cie Generale des Etablissements Michelin für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,60 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +48,68 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,82
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Cie Generale des Etablissements Michelin

    ISIN:US59410T1060WKN:A0YF6K

    Cie Generale des Etablissements Michelin Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,96 %
    1 Monat +5,71 %

    Informationen zur Cie Generale des Etablissements Michelin Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Cie Generale des Etablissements Michelin Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,49 Mrd. € wert.

    Cie Generale des Etablissements Michelin Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cie Generale des Etablissements Michelin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cie Generale des Etablissements Michelin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





