Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,60 %

Cie Generale des Etablissements Michelin gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,60 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +48,68 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,82 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Cie Generale des Etablissements Michelin weißt eine Marktkapitalisierung von 20,49 Mrd. € aus.

Michelin ist ein global führender Reifenhersteller, bekannt für Qualität und Innovation, mit starker Marktstellung und Fokus auf nachhaltige Mobilität.

Cie Generale des Etablissements Michelin Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.01.2026

Die Cie Generale des Etablissements Michelin Aktie notiert aktuell bei 14,900€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,68 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,100 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,60 %, eine Investition von etwa 166.667€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 4,50 +476,92 % +3,60 % 2025 0,780000 +7,29 % +4,02 % 2024 0,727000 +6,60 % +3,58 % 2023 0,682000 +10,11 % +4,32 % 2022 0,619380 0,00 % +4,05 %

Warum Cie Generale des Etablissements Michelin für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,60 %

Stetiges Dividendenwachstum: +48,68 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 11,82

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Cie Generale des Etablissements Michelin Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,96 % 1 Monat +5,71 %

Informationen zur Cie Generale des Etablissements Michelin Aktie

Es gibt 1 Mrd. Cie Generale des Etablissements Michelin Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,49 Mrd. € wert.

Cie Generale des Etablissements Michelin Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cie Generale des Etablissements Michelin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cie Generale des Etablissements Michelin Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.