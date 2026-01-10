    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Kälteeinbruch

    Verbände erwarten positive Folgen für Landwirtschaft

    Kälteeinbruch - Verbände erwarten positive Folgen für Landwirtschaft
    Foto: Schnee (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bauernverbände in Deutschland sehen die Landwirtschaft gut auf den Kälteeinbruch und Schneesturm vorbereitet - und versprechen sich sogar positive Folgen für die Ernte in diesem Jahr.

    Kälteprobleme gebe es weder bei der derzeitigen Aussaat des Wintergetreides, noch für die Nutzpflanzen, sagte Konrad Westphale, Vizechef beim Landvolk Niedersachsen, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

    "Der frühe Frost Ende November hat eine Art Winterruhe bei den Pflanzen hervorgerufen und auch den Befall mit Läusen gestoppt." Den aktuellen Schnee und Frost bewerte er daher als "grundsätzlich erst einmal gut". Niedersachsen gilt als eine der Speisekammern Deutschlands und war stark vom Sturmtief "Elli" betroffen.

    "Die Ernte kann sogar vom Frost profitieren", betonte auch Biobauer Peter Röhrig, geschäftsführender Vorstand des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft, gegenüber dem RND. Durch die sogenannte "Frostgare" - ein Prozess, bei dem Eiskristalle das Wasser im Erdreich dehnen und es so auflockern - könnten die Böden mehr Luft, Wasser und Nährstoffe speichern. Dies erleichtere die anstehende Aussaat im Frühjahr, so Röhrig. Zudem könne der aktuelle Frost Schädlinge abtöten.

    Zu den Problemen, die das Extremwetter der Landwirtschaft bereitet, zählen laut den Verbänden eingefrorene Leitungen, spiegelglatte Straßen für Lieferwagen und dass Schnee die Böden weniger wässere als Regen. Bei lang anhaltender Kälte verlängere sich zudem die Stallsaison und damit die Kosten für Einstreu, Futter und Energie, erklärten sie auf RND-Anfrage.



    Verfasst von Redaktion dts
