Eine Dividendenperle mit starkem Cashflow – doch 2026 ändert sich einiges

Hinzu kommt: Ambev ist seit Jahren ein verlässlicher Cashflow-Generator und hat diesen regelmäßig in Form von Dividenden – oft ergänzt durch Sonderausschüttungen – an die Aktionäre weitergegeben. Genau diese Kombination aus operativer Stärke und Ausschüttungsfreude hat die Aktie für Dividendenjäger attraktiv gemacht.

Hohe Dividendenrenditen, starke Margen und eine dominante Marktstellung in einem strukturell wachsenden Absatzmarkt – Ambev bringt viele Eigenschaften mit, die einkommensorientierte Anleger schätzen. Der Bier- und Getränkekonzern ist in Brasilien und weiten Teilen Lateinamerikas Marktführer und profitiert von einer enormen Preissetzungsmacht sowie vergleichsweise niedrigen Produktionskosten.

Zwar bietet Ambev nicht die Sicherheit von Dividendenaristokraten wie Canadian Natural Resources (hier im Radar) oder UHT (hier im Radar), die wir uns im Dividenden-Radar im Dezember genauer angesehen haben. Die Ausschüttungen schwanken von Jahr zu Jahr, abhängig vom Free Cashflow und von Managemententscheidungen. In guten Jahren lagen die Dividendenrenditen jedoch häufig im zweistelligen Bereich.

Ambev entstand Ende der 1990er-Jahre aus dem Zusammenschluss großer brasilianischer Brauereien und entwickelte sich rasch zum dominierenden Akteur im heimischen Markt. Im Jahr 2004 fusionierte der Konzern mit Interbrew zu InBev, 2008 kam dann noch der US-amerikanische Bierbrauer Anheuser-Busch hinzu. Heute ist Ambev tief in den globalen Biergiganten AB InBev eingebunden und fungiert als lateinamerikanisches Kernstandbein des Konzerns. Allerdings ist Ambev separat an der Börse notiert und zahlt – im Gegensatz zum hoch verschuldeten Mutterkonzern – ordentliche Dividenden von meist mehr als 5 Prozent aus.

Nicht zuletzt wegen dieser hohen Verschuldung hat der Mutterkonzern, der 62 Prozent der Aktien an Ambev hält, ein großes Interesse daran, hohe Ausschüttungen zu erhalten. Und davon wiederum profitieren dann auch alle anderen Aktionäre. Der Fokus von Ambev liegt auf Brasilien, ergänzt um wichtige Märkte in Süd- und Mittelamerika. Das Portfolio reicht von Massenmarken bis zu Premium-Produkten, was Ambev sowohl in wirtschaftlich starken als auch in schwächeren Phasen Stabilität verleiht.

Geschäftsentwicklung: Cashflow statt Wachstumsfantasie

Ambev ist kein klassischer Wachstumswert, sondern ein Effizienz- und Cashflow-Titel. Das Unternehmen überzeugt durch hohe operative Margen, eine relativ geringe Kapitalintensität und eine in der Region sehr stabile Nachfrage nach Grundkonsumgütern. Selbst in wirtschaftlich schwierigen Phasen blieb der operative Cashflow robust. Das ist die Grundlage dafür, dass Ambev regelmäßig hohe Beträge an die Aktionäre ausschütten konnte, ohne die Bilanz zu überdehnen.

Im Vergleich zu globalen Konsumgüterkonzernen wie Coca-Cola oder PepsiCo ist Ambev deutlich stärker auf Schwellenländer fokussiert. Das bringt höhere Volatilität, aber auch überdurchschnittliche Renditechancen. Gegenüber der Muttergesellschaft AB InBev ist Ambev deutlich schlanker aufgestellt, regional fokussierter und weniger verschuldet. Für Dividendenanleger ist Ambev daher oft die direktere Cashflow-Story, allerdings mit höherem Währungs- und Länderrisiko. Wobei sich der brasilianische Real zum Euro in den vergangenen fünf Jahren kaum von der Stelle bewegt hat.

Dividende: Attraktiv, aber nicht planbar

Ambev verfolgt eine flexible Dividendenpolitik, bei der der Vorstand Höhe, Zeitpunkt und Häufigkeit der Ausschüttungen abhängig von Ertragslage und Finanzsituation festlegt, gleichzeitig aber satzungsgemäß verpflichtet ist, mindestens 40 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses auszuschütten. Die Ausschüttung kann dabei sowohl in Form klassischer Dividenden als auch über Zinsen auf Eigenkapital (IOC) erfolgen, wobei nicht ausgeschüttete Gewinne in Rücklagen eingestellt oder zur Verlustdeckung verwendet werden können.

Das IOC-Prinzip ist eine brasilianische Besonderheit, mit der Unternehmen Geld an ihre Aktionäre ausschütten können – ähnlich wie eine Dividende, aber steuerlich anders behandelt. Das Unternehmen tut so, als würde es seinen Aktionären Zinsen auf das von ihnen bereitgestellte Eigenkapital zahlen. Diese "Zinsen" gelten für das Unternehmen als Betriebsausgabe und senken dadurch die Steuerlast in Brasilien. Für den Aktionär fühlt sich das wie eine Dividende an, nur dass darauf bereits in Brasilien Steuern einbehalten werden (meist 15 Prozent).

Für Aktionäre bedeutet das: Sie bekommen etwas weniger netto, aber oft mehr Ausschüttung insgesamt, weil das Unternehmen mehr Spielraum hat. Viele brasilianische Konzerne kombinieren deshalb klassische Dividenden mit IOC-Zahlungen. Bei Ambev kommt hinzu, dass das Unternehmen häufig auch noch Sonderdividenden ausschüttet. Aktionäre können also von den Dividenden, plus IOC, plus Sonderdividenden profitieren. Das macht die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren, wobei im Voraus schwer abschätzbar ist, welche Summe letztendlich ausgeschüttet wird.

Für das Geschäftsjahr 2025 schüttete Ambev insgesamt 0,7302 brasilianische Real je Aktie aus – bestehend aus 0,4612 Real klassischer Dividende (inklusive Zusatzdividende) und 0,2690 Real Zins auf Eigenkapital (IOC), von denen 0,6898 Real netto beim Anleger ankamen. Das entspricht einer Rendite von 5,27 Prozent.

Sicherheit der Dividende und Ausblick

Die Dividende von Ambev gilt operativ als gut abgesichert, solange der Konsum in Brasilien stabil bleibt, keine starken regulatorischen Eingriffe erfolgen und der brasilianische Real nicht massiv einbricht. Für die kommenden Jahre ist weiterhin mit soliden Ausschüttungen zu rechnen, allerdings ohne Garantie auf das Niveau der besonders starken Dividendenjahre der Vergangenheit.

Analysteneinschätzung

Analysten bewerten Ambev überwiegend als defensiven Cashflow-Wert mit moderatem Kurspotenzial. Im Fokus stehen weniger dynamisches Wachstum als vielmehr hohe Kapitalrenditen, stabile Margen und regelmäßige Kapitalrückflüsse. Im Schnitt bewerten die 18 von MarktScreener erfassten Experten, die die Aktie beobachten, sie mit "Halten". Ihr mittleres Kursziel liegt minimal über dem aktuellen Kurs. Die Dividende bleibt ein zentrales Argument in der Bewertung.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Dividende mit Ambev

Um mit Ambev jährlich 12.000 Euro Dividende zu erzielen, ist zunächst eine Umrechnung erforderlich. Bei einem angenommenen Wechselkurs von 1 Euro = 6,25 brasilianische Real entspricht das einem Ziel von rund 75.000 Real an Bruttodividenden. Bei einer Jahresdividende von 0,73 Real pro Aktie (wie 2025) wären dafür etwa 102.000 Aktien nötig. Beim aktuellen Kurs von 13,90 Real ergibt sich ein erforderliches Investment von rund 1,42 Millionen Real, was etwa 227.000 Euro entspricht.

Zum Vergleich: Bei dem Hochdividendenwert Pacific Century aus dem steuerfreien Singapur (hier im Radar) waren lediglich 77.800 Euro notwendig. Bei den Dividendenaristokraten Canadian Natural und dem REIT UHT waren es etwa 232.000 Euro beziehungsweise 160.000 Euro.

Steuerliche Zeitenwende: Quellensteuer ab 2026

Ein zentraler Punkt für den Dividenden-Radar ist die steuerliche Neubewertung brasilianischer Dividenden. Bislang galt Brasilien als Sonderfall, da Dividenden ohne Quellensteuer ausgeschüttet wurden. Das ändert sich. Ab dem Gewinnjahr 2026 führt Brasilien eine zehnprozentige Quellensteuer auf Dividenden an ausländische Anleger ein. Leider gibt es aktuell kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, die Dividenden werden also doppelt besteuert, 10 Prozent in Brasilien und weitere 26,4 Prozent in Deutschland (mit Soli, ohne Kirchensteuer).

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Von einer Bruttodividende von 100 Euro behält Brasilien zunächst 10 Euro ein, sodass 90 Euro zur Besteuerung in Deutschland verbleiben. Auf diesen Betrag erhebt der deutsche Fiskus die Abgeltungsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag, was effektiv einer Belastung von 26,375 Prozent entspricht. In Summe verbleiben dem Anleger damit rund 66 Euro netto, während sich die Gesamtsteuerlast auf etwa 34 Euro beziehungsweise gut 33 Prozent der ursprünglichen Dividende beläuft.

Für Dividendenanleger bedeutet das: Der bisherige Steuervorteil von Ambev fällt damit weg. Die Nettoattraktivität der Ausschüttung sinkt spürbar, auch wenn die operative Qualität des Unternehmens unverändert bleibt.

Fazit: Attraktive Dividende – aber mit neuen Abzügen

Ambev bleibt ein beeindruckender Cashflow-Wert mit starker Marktstellung und hoher Ausschüttungsbereitschaft. Als Rendite-Beimischung kann die Aktie weiterhin interessant sein, insbesondere für Anleger mit Schwellenländer-Fokus.

Insgesamt also ist Ambev operativ stark, die Dividende attraktiv, aber volatil und steuerlich ab 2026 deutlich weniger vorteilhaft. Kurz gesagt: Ambev ist keine Sicherheitsdividende, sondern eine Cashflow-Wette – und ab 2026 keine steuerliche Ausnahme mehr.

Übersicht zur Dividende von Ambev*

Marktkapitalisierung: 220 Milliarden BRL (35,2 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 0 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 20 Jahre in Folge**

Zeitplan

09.12.2025: Dividendenankündigung

18.12.2025: Ex-Tag

30.12.2025: Dividendenzahlung

* Quelle: Ambev, wallstreetONLINE.

**Nicht viele Daten zu finden.

Geschäftsjahr* Dividendenrendite in %** Dividende in BRL (teilweise mit IOC) 2028e 7,70e 1,07e 2027e 7,34e 1,02e 2026e 6,55e 0,91e 2025 5,27 0,703 2024 5,69 0,668 2023 5,61 0,73 2022 5,83 0,762 2021 4,34 0,604 2020 3,62 0,49 2019 3,12 0,49 2018 3,80 0,48

* Quellen: Ambev, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für 2025 und die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.