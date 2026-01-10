    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Vor Merz-Reise

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    DIHK betont Bedeutung Indiens als Zukunftsmarkt

    Für Sie zusammengefasst
    • Indien als wichtiger Zukunftsmarkt für Deutschland.
    • Handelsvolumen 2024: 31 Mrd. Euro, Wachstum doppelt.
    • Freihandelsabkommen mit Indien im strategischen Interesse.
    Vor Merz-Reise - DIHK betont Bedeutung Indiens als Zukunftsmarkt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer sieht Indien als strategisch bedeutenden Zukunftsmarkt für die deutsche Wirtschaft. "Indien ist für die deutsche Wirtschaft ein zunehmend wichtiger Handelspartner", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier der Deutschen Presse-Agentur. "Angesichts seiner wirtschaftlichen Dynamik, der jungen Bevölkerung und der wachsenden industriellen Basis gewinnt Indien für unsere Unternehmen rasant an Relevanz - insbesondere für die Diversifizierung von Lieferketten und den Ausbau internationaler Wertschöpfung."

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Sonntag nach Indien. Bei dem Besuch bis Dienstag wird er von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Vor allem die frühere Ampel-Regierung hatte betont, es müssten durch den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Ländern einseitige Abhängigkeiten von China verringert werden.

    Der deutsch-indische Handel

    Treier sagte, bislang rangiere Indien trotz seiner Größe nur auf Platz 23 unter Deutschlands Handelspartnern. Umgekehrt liege Deutschland unter den EU-Handelspartnern Indiens auf Platz 1. Das Handelsvolumen lag 2024 bei 31 Milliarden Euro - wobei Deutschland mehr exportierte als importierte. Zu den wichtigsten Exportgütern nach Indien zählen Maschinen, chemische Erzeugnisse sowie Flugzeuge, Schiffe oder Züge. Wichtige Importgüter aus Indien sind pharmazeutische Produkte, Waren der indischen Chemieindustrie sowie Maschinen und Bekleidung.

    In den vergangenen zehn Jahren habe sich das Handelsvolumen verdoppelt. Der Bestand deutscher Direktinvestitionen lag 2023 bei 27 Milliarden Euro. Zum Vergleich: In China hätten deutsche Unternehmen Produktionsanlagen und Fertigungskapazitäten in Höhe von 100 Milliarden Euro aufgebaut.

    Zukunftsfelder

    "Indien ist für die deutsche Wirtschaft vor allem auch aus strategischer Sicht von hoher Bedeutung", sagte Treier. Deutsche Unternehmen seien schon stark in zentralen Industriebereichen wie Maschinenbau, Automobilindustrie und Chemie vertreten. "Diese Branchen profitieren von Indiens Industrialisierung, Modernisierung und wachsender Nachfrage nach hochwertiger Technologie. Weitere Zukunftsfelder liegen in den Energie- und Klimatechnologien, der industriellen Digitalisierung, der Infrastrukturentwicklung sowie in der Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte, wo deutsche Expertise stark nachgefragt wird." In Indien seien etwa 2.000 deutsche Unternehmen mit Niederlassungen vertreten, die insgesamt mehr als 500.000 Mitarbeiter beschäftigten.

    Freihandelsabkommen mit Indien

    Der Weg für eine riesige EU-Freihandelszone mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay ist mehr als ein Vierteljahrhundert nach Verhandlungsbeginn frei. Es werden aber noch andere Abkommen verhandelt, zum Beispiel mit Indien.

    Der Großteil der deutschen Wirtschaft unterstütze ein EU-Indien-Handelsabkommen, welches die Marktzugänge und den Abbau von Handelshürden für indische Märkte nennenswert voranbringe, sagte der DIHK-Außenwirtschaftschef. "Angesichts der geopolitischen Entwicklung en, aber vor allem angesichts der Größe und Dynamik der indischen Wirtschaft und Bevölkerung wäre dies im großen strategischen Interesse der deutschen Wirtschaft."

    Im Vordergrund stünden signifikante Zollsenkungen bis hin zu null Prozent in allen Industriebereichen und insbesondere im Automobil-, Maschinenbau und Chemiesektor. Für deutsche Unternehmen sei außerdem wichtig, dass Indien technische Handelshemmnisse etwa bei bürokratischen Zertifizierungsvorgaben abbaue./hoe/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Vor Merz-Reise DIHK betont Bedeutung Indiens als Zukunftsmarkt Die Deutsche Industrie- und Handelskammer sieht Indien als strategisch bedeutenden Zukunftsmarkt für die deutsche Wirtschaft. "Indien ist für die deutsche Wirtschaft ein zunehmend wichtiger Handelspartner", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     