    Europa-Park stellt Besucher-Rekord auf

    • Europa-Park knackt 2025 erstmals 7 Millionen Besucher.
    • 50 Jahre nach Eröffnung: Rekord übertroffen!
    • Insgesamt 150 Millionen Gäste seit Park-Eröffnung.
    RUST (dpa-AFX) - Der Europa-Park hat in seinem Jubiläumsjahr 2025 nach eigenen Angaben erstmals die Marke von sieben Millionen Besuchern geknackt. "250.000 Besucher kamen im Eröffnungssommer 1975 in den Europa-Park", sagte Inhaber Roland Mack. "50 Jahre später durften wir mit sieben Millionen Gästen einen neuen Rekord verzeichnen, der all unsere Erwartungen an dieses besondere Jahr übertroffen hat."

    Im Jahr zuvor hatte der Park nach eigenen Angaben mehr als sechs Millionen Besucher gezählt. Zuletzt wurde im November außerdem der Meilenstein von insgesamt 150 Millionen Gästen seit Eröffnung gefeiert.

    Der Europa-Park in der südbadischen Gemeinde Rust nahe Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Bisher gibt es 17 Themen-Bereiche, die europäischen Ländern gewidmet sind. In der Sommersaison wird der Kleinstaat Monaco dazukommen./mah/DP/zb





    dpa-AFX
