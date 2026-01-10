Amazon, Scout24, Bitcoin – unsere Favoriten

Neuer Rekord in Frankfurt und ein sehr spannender Handelstag in den USA. Denn der Supreme Court wird mutmaßlich Trumps Zölle zumindest teilweise kassieren. Nur – die Märkte preisen dies ein. Kalkuliertes Chaos also und möglicherweise eine bullishe Ableitung über die FED? Dazu dann Arbeitsmarkt um 14.30 Uhr.

Nicolas bespricht dies im Audio zum Wochenende . Dazu Blick auf den Start in das Aktienjahr ( Amazon , Google und der „Rest“ trumpfen auf), Bewertung und Risk-Indikatoren.

Geschlagene Nebenwerte wie TeamViewer kommen zurück, bei Scout24 nehmen wir eine 2 Tranche auf.

Wir kaufen 2 Tranche in:

Scout24 Call

WKN DY146G

Volumen 200 Euro , 288 Stück

Neue Position dann 440 Stück

Die Aktie fiel in der zweiten Hälfte 2025 zurück, nachdem der DAX-Aufstieg „verdaut“ wurde. Zudem geraten die Margen in der Brachen etwas unter Druck. Zusätzlichen Druck brachte eine Studie der Bank of America. Analyst David Amira verwies im November auf schwer einzuschätzende Risiken durch Künstliche Intelligenz im Kleinanzeigen- und Plattformgeschäft. Gleichzeitig merkte er an, dass die Bewertungsmaßstäbe der Branche weiterhin über dem Marktdurchschnitt liegen. Sein Kursziel für Scout24 senkte er auf 102 Euro. Das liegt zwar klar über den aktuellen Kursen, doch die Streichung der Kaufempfehlung wirkte wie ein weiteres Stoppschild für viele Anleger.