Amazon, Scout24, Bitcoin – unsere Favoriten
Neuer Rekord in Frankfurt und ein sehr spannender Handelstag in den USA. Denn der Supreme Court wird mutmaßlich Trumps Zölle zumindest teilweise kassieren. Nur – die Märkte preisen dies ein. Kalkuliertes Chaos also und möglicherweise eine bullishe Ableitung über die FED? Dazu dann Arbeitsmarkt um 14.30 Uhr.
Nicolas bespricht dies im Audio zum Wochenende. Dazu Blick auf den Start in das Aktienjahr ( Amazon , Google und der „Rest“ trumpfen auf), Bewertung und Risk-Indikatoren.
Geschlagene Nebenwerte wie TeamViewer kommen zurück, bei Scout24 nehmen wir eine 2 Tranche auf.
Wir kaufen 2 Tranche in:
Scout24 Call
WKN DY146G
Volumen 200 Euro , 288 Stück
Neue Position dann 440 Stück
Die Aktie fiel in der zweiten Hälfte 2025 zurück, nachdem der DAX-Aufstieg „verdaut“ wurde. Zudem geraten die Margen in der Brachen etwas unter Druck. Zusätzlichen Druck brachte eine Studie der Bank of America. Analyst David Amira verwies im November auf schwer einzuschätzende Risiken durch Künstliche Intelligenz im Kleinanzeigen- und Plattformgeschäft. Gleichzeitig merkte er an, dass die Bewertungsmaßstäbe der Branche weiterhin über dem Marktdurchschnitt liegen. Sein Kursziel für Scout24 senkte er auf 102 Euro. Das liegt zwar klar über den aktuellen Kursen, doch die Streichung der Kaufempfehlung wirkte wie ein weiteres Stoppschild für viele Anleger.
Fundamental bleibt Scout24 jedoch klar auf Kurs. Das Geschäftsmodell ist robust, die Margen sind hoch und die Cashflows verlässlich. Der strukturelle Digitalisierungstrend spielt dem Unternehmen weiter in die Karten. Und: Künstliche Intelligenz dürfte Scout24 langfristig eher helfen als schaden – etwa durch bessere Suchfunktionen, automatisierte Datenauswertung und effizientere Prozesse rund um Vermietung und Verkauf. Im besten Fall eröffnet das sogar den Weg vom reinen Anzeigenportal hin zu einem umfassenderen Transaktions- und Service-Ökosystem. Dazu kommt natürlich – der aktuelle Mietmarkt in Großstädten ist ein verlässlicher Treiber bei Anbietern wie Scout24.
