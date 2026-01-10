    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSapporo Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Sapporo Holdings

    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Sapporo Holdings ist ein führender japanischer Bierhersteller mit einer starken Marktpräsenz in Asien. Bekannt für Sapporo und Yebisu Bier, konkurriert es mit Asahi, Kirin und Suntory. Das Unternehmen hebt sich durch seine lange Tradition und Qualität ab.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Sapporo Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Sapporo Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,44 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,99 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 3,64 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Sapporo Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,44 %.
    Mit +5,44 % Dividendenrendite bietet Sapporo Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +20,99 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Sapporo Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,44 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 3,64.
    Sapporo Holdings weißt eine Marktkapitalisierung von 3,29 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,44 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Sapporo Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.01.2026

    Mit einer Performance von 0,00 % konnte die Sapporo Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +5,44 %, eine Investition von etwa 110.295 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 18,00 +73,08 % +5,44 %
    2024 10,40 +10,64 % +0,62 %
    2023 9,40 +11,90 % +0,76 %
    2022 8,40 0,00 % +1,23 %

    Warum Sapporo Holdings für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +5,44 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +20,99 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 3,64
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Sapporo Holdings

    0,00 %
    -11,35 %
    -8,48 %
    -2,38 %
    -11,64 %
    +6.580,00 %
    ISIN:JP3320800000WKN:851177

    Sapporo Holdings Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,35 %
    1 Monat -8,48 %
    3 Monate -2,38 %
    1 Jahr -11,64 %

    Informationen zur Sapporo Holdings Aktie

    Es gibt 394 Mio. Sapporo Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,29 Mrd. € wert.

    Sapporo Holdings Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sapporo Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sapporo Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





