Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Sapporo Holdings ist ein führender japanischer Bierhersteller mit einer starken Marktpräsenz in Asien. Bekannt für Sapporo und Yebisu Bier, konkurriert es mit Asahi, Kirin und Suntory. Das Unternehmen hebt sich durch seine lange Tradition und Qualität ab.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Sapporo Holdings nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Sapporo Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,44 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +20,99 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 3,64 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

