    DRK-Präsident

    Im Winter verschlimmert sich Lage in Gaza

    Für Sie zusammengefasst
    • Prekäre Lage im Gazastreifen verschärft sich im Winter.
    • Dramatische Unterversorgung: Lebensmittel, Wasser, Strom fehlen.
    • Mangelnde medizinische Versorgung führt zu vermeidbaren Toten.
    Foto: Siarhei - 356130783

    GAZA/BERLIN (dpa-AFX) - Die bereits prekäre Lage der Menschen im Gazastreifen hat sich nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Winter nochmals verschlimmert. "Die Wintermonate gepaart mit der schlechten Versorgungslage sind gerade für Kinder, Verletzte und ältere Menschen verheerend", sagte DRK-Präsident Hermann Gröhe der "Rheinischen Post".

    Gröhe sprach von einer dramatischen Unterversorgung. "Es fehlt weiterhin an allem, ausreichend Lebensmitteln, medizinischen Gütern und Arzneimitteln, Strom und Wasser", so der frühere Bundesgesundheitsminister. Zwar habe sich die Versorgung mit humanitären Gütern, zu denen die von Gröhe aufgezählten gehören, seit der Waffenruhe insgesamt verbessert. "Allerdings kommen weiterhin nicht ausreichend humanitäre Güter in den Gazastreifen - die benötigten 600 Lkw pro Tag werden bei Weitem nicht erreicht."

    Der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen zufolge ist die mangelnde medizinische Versorgung im Gazastreifen ein großes Problem. "Es sterben viele Palästinenser an eigentlich behandelbaren Krankheiten", sagte Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, der "Rheinischen Post". Eine Aufnahme von Patienten in deutschen Kliniken scheitere an den Einreiseregelungen./may/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
