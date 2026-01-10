Europa könnte nicht in einen Krieg gegen die USA

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Außenpolitiker Armin Laschet hat angesichts der Grönland-Ambitionen der USA vor einem Zerbrechen der Nato gewarnt. Er glaube zwar nicht, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen werde, "aber der Druck nimmt zu. Darauf muss sich Europa einstellen", sagte Laschet der Funke Mediengruppe.

Auf die Frage, ob Dänemark auf den Beistand der europäischen Partner zählen könnte, wenn es zum Äußersten käme, antwortete Laschet: "Wir müssen den Amerikanern in diplomatischen Gesprächen deutlich machen, dass ein militärisches Vorgehen gegen ein kleines Nato-Land das letzte Vertrauen in die Allianz zerstören würde." Ein Ende der Nato könne nicht im Interesse Washingtons sein. "Eines ist jedenfalls klar: Die Europäer könnten nicht in einen Krieg gegen die USA ziehen", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.