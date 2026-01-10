    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nach Stromausfall

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eigentliche Reparatur wird Monate dauern

    Für Sie zusammengefasst
    • Zweite provisorische Hochspannungsleitung aktiviert.
    • Stromversorgung in Steglitz-Zehlendorf stabilisiert.
    • Großschadenslage von Innensenatorin aufgehoben.
    Nach Stromausfall - Eigentliche Reparatur wird Monate dauern
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brandanschlag auf das Stromnetz im Berliner Südwesten ist eine zweite provisorische Hochspannungsleitung in Betrieb genommen worden. "Sie sichert die Stromversorgung in dem betroffenen Gebiet zusätzlich ab", teilte Stromnetz Berlin mit. Die Zuschaltung sei wie geplant ohne erneute Stromunterbrechung erfolgt.

    Die beiden Provisorien blieben so lange in Betrieb, bis der ursprüngliche Netzzustand wieder hergestellt sei. "Die Planungen dafür laufen bereits. Die eigentlichen Arbeiten werden allerdings Monate in Anspruch nehmen", teilte das Unternehmen mit. Der Anschlag habe erheblichen Schaden verursacht.

    Nach einem mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf vor einer Woche waren anfangs rund 45.000 Haushalte und 2.200 Betriebe ohne Strom gewesen. Am Mittwoch waren nach offiziellen Angaben alle Haushalte wieder versorgt.

    Innensenatorin hebt Großschadenslage auf

    Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) erklärte am Freitag die erklärte Großschadenslage für beendet. Die Stromversorgung in Steglitz-Zehlendorf sei wieder stabil, teilte Spranger mit, die Voraussetzungen für eine Großschadenslage lägen daher nicht mehr vor./kil/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Nach Stromausfall Eigentliche Reparatur wird Monate dauern Nach dem Brandanschlag auf das Stromnetz im Berliner Südwesten ist eine zweite provisorische Hochspannungsleitung in Betrieb genommen worden. "Sie sichert die Stromversorgung in dem betroffenen Gebiet zusätzlich ab", teilte Stromnetz Berlin mit. Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     