Eigentliche Reparatur wird Monate dauern

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Brandanschlag auf das Stromnetz im Berliner Südwesten ist eine zweite provisorische Hochspannungsleitung in Betrieb genommen worden. "Sie sichert die Stromversorgung in dem betroffenen Gebiet zusätzlich ab", teilte Stromnetz Berlin mit. Die Zuschaltung sei wie geplant ohne erneute Stromunterbrechung erfolgt.

Die beiden Provisorien blieben so lange in Betrieb, bis der ursprüngliche Netzzustand wieder hergestellt sei. "Die Planungen dafür laufen bereits. Die eigentlichen Arbeiten werden allerdings Monate in Anspruch nehmen", teilte das Unternehmen mit. Der Anschlag habe erheblichen Schaden verursacht.