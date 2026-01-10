    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    Dortmunds Guirassy in der Krise

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rückhalt trotz Fehlers

    Für Sie zusammengefasst
    • Guirassy in Formtief, seit Oktober ohne Tor.
    • Trainer Kovac und Team stehen hinter ihm.
    • Konkurrenz um Stammplatz wächst, Silva im Fokus.
    Dortmunds Guirassy in der Krise - Rückhalt trotz Fehlers
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorne torlos, hinten sorglos: Borussia Dortmunds Angreifer Serhou Guirassy steckt auch nach dem wilden 3:3 bei Eintracht Frankfurt in einem Formtief. Von den Mitspielern sowie BVB-Verantwortlichen erhält er dennoch Rückendeckung. "Ich halte ihm weiterhin die Stange", sagte Dortmunds Coach Niko Kovac mit Blick auf die Ladehemmung Guirassys in der Fußball-Bundesliga.

    Seit dem 31. Oktober beim 1:0 am neunten Spieltag gegen den FC Augsburg ist der 29-Jährige ohne Treffer im Oberhaus. Jeder Stürmer müsse "immer mal wieder durch solch eine Durststrecke durch", erklärte Kovac und kündigte an: "Er kommt da wieder raus."

    Guirassy bringt Eintracht zurück ins Spiel

    Besonders bitter aus Guirassys Sicht: Der Stürmer blieb zum Auftakt des 16. Spieltags in Frankfurt vorn nicht nur glücklos, sondern foulte im eigenen Strafraum Eintracht-Verteidiger Robin Koch. Den fälligen Elfmeter verwandelte Frankfurts Jungstar Can Uzun zum 1:1.

    "Er weiß selbst, dass er da nicht so hingehen darf. Das passiert von zehnmal einmal, es ist in der Situation ärgerlich, da wir die Frankfurter in den ersten 20 Minuten gut im Griff hatten", äußerte Guirassys Mitspieler Waldemar Anton und fügte an: "Das hat sie wieder ins Spiel gebracht. Es ist aber okay, wir hatten danach genug Möglichkeiten und hätten das Spiel gewinnen können."

    Vom Topscorer zum Sorgenkind

    Kovac erklärte beim Pay-TV-Sender Sky, dass man Guirassy keinen Vorwurf machen könne. "Es passiert allzu oft in der Bundesliga, dass einer den Fuß einfach vorhält, dann wirst du getroffen und es gibt Elfmeter", sagte der Coach. Auch Nationalspieler Nico Schlotterbeck wollte aus dem Vergehen keine große Nummer machen: "Das nächste Mal trifft er wieder, dann ist alles okay."

    Doch wann genau "das nächste Mal" ist, bleibt abzuwarten. Von der Form aus der Vorsaison mit 21 Bundesliga-Toren ist Guirassy derzeit weit entfernt. Stattdessen muss der Profi aus Guinea inzwischen um seinen Stammplatz bangen. Möglich ist, dass Kovac schon am Dienstag (20.30 Uhr) im Heimspiel gegen Werder Bremen auf den Portugiesen Fábio Silva setzt. Der habe gegen die Eintracht "richtig viel Betrieb" gemacht, so der 54-Jährige./cjo/DP/zb

    Borussia Dortmund

    +0,60 %
    +0,92 %
    -0,90 %
    -6,54 %
    +2,82 %
    -17,50 %
    -38,93 %
    -15,46 %
    -66,82 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 3,335 auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 368,17 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +49,93 %/+49,93 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Trendumkehr der BVB-Aktie: charttechnische Signale wie Ausbruch aus bullischem Keil, 3,20–3,30 als 61,8%-Retracement, steigende 200‑Tagelinie und enge Monats‑Bollinger; Bewertung/Innenwert um 4,50 €; Folgen von Corona/KE auf Kursrückgang von >10 auf
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dortmunds Guirassy in der Krise Rückhalt trotz Fehlers Vorne torlos, hinten sorglos: Borussia Dortmunds Angreifer Serhou Guirassy steckt auch nach dem wilden 3:3 bei Eintracht Frankfurt in einem Formtief. Von den Mitspielern sowie BVB-Verantwortlichen erhält er dennoch Rückendeckung. "Ich halte ihm …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     