    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Grönland

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schneider warnt vor Ausbeutung von Rohstoffen

    Grönland - Schneider warnt vor Ausbeutung von Rohstoffen
    Foto: Carsten Schneider (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat mit Blick auf neue Konflikte um fossile Energien und Bodenschätze mehr Resilienz angemahnt.

    Zu den US-Plänen für eine Annexion Grönlands sagte Schneider der "Rheinischen Post": "Wir können froh sein, dass es noch Gebiete auf der Welt gibt, die nicht ausgebeutet werden. Insofern betrachte ich die US-Fantasien mit großer Sorge. Zumal es mich an üble Zeiten des Imperialismus erinnert, solche Drohungen gegen ein anderes Land auszusprechen, das darüber hinaus noch in der Nato ist." Europa müsse dagegenhalten und tue das bereits, sagte Schneider.

    "Wir leben in Zeiten, in denen Großmächte wie nun leider auch die USA Machtpolitik mit Öl und Gas betreiben. Wer davon abhängig ist, hat ein Problem", mahnte der Umweltminister. "Wer es dagegen schafft, weniger Öl und Gas zu verbrauchen und wichtige Rohstoffe zu recyceln statt zu importieren, steht besser da. Deswegen sind für mich die Umweltthemen, also Recycling und erneuerbare Energien, wichtiger denn je, um unabhängig und resilient zu werden", sagte der SPD-Politiker.


    Verfasst von Redaktion dts
    Grönland Schneider warnt vor Ausbeutung von Rohstoffen Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat mit Blick auf neue Konflikte um fossile Energien und Bodenschätze mehr Resilienz angemahnt.Zu den US-Plänen für eine Annexion Grönlands sagte Schneider der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     