SeaVerse führt die weltweit erste KI-native Plattform ein. „All in AI Native" leitet die zukunftsweisende Revolution in der KI-Entwicklung ein

Die Innovation von SeaVerse liegt in der Abkehr von traditionellen Arbeitsabläufen mit separaten Tools. Stattdessen wird ein durchgängiger KI-nativer Kreislauf aufgebaut – von der Generierung über die Vorschau und die Veröffentlichung bis hin zur Iteration – alles innerhalb desselben Arbeitsbereichs. Benutzer beginnen mit natürlicher Sprache, sehen die Ergebnisse direkt und können sie ohne zusätzliche Einrichtung online einsetzen.

SINGAPUR, 10. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am 10. Januar 2026 kündigte SeaVerse den globalen Start der weltweit ersten KI-nativen Plattform zur Erstellung und Bereitstellung an. SeaVerse integriert umfangreiche Sprachmodelle, Bildgenerierung, Videogenerierung und KI-Agenten, sodass Nutzer jede kreative Idee mit nur einer einzigen Eingabe in ein Produkt – Demo, Anwendung oder Webseite – umsetzen können. SeaVerse begegnet der Herausforderung fragmentierter KI-Tools, indem es den Schwerpunkt auf „All in AI Native" legt, was eine zukunftsweisende Revolution für KI-Entwickler und -Teams darstellt.

Die Plattform unterstützt die kollaborative Entwicklung. Nach der Veröffentlichung können Entwickler Mitarbeiter einladen, innerhalb desselben Arbeitsablaufs und derselben Produktinstanz Erfahrungen zu sammeln, Feedback zu geben und Verbesserungen beizutragen, so dass Teams in einer einzigen Umgebung von Prototypen zu produktionsreifen Ergebnissen gelangen können.

„All in AI Native"

Alles generieren : Erstellen Sie multimodale Inhalte (Bilder, Videos, Musik, Spiele) mit einer einzigen Eingabeaufforderung. Geben Sie „ein futuristisches 3D-Rennspiel" ein, um Szenen, Musik, Code und Videos gleichzeitig zu generieren – alles in einem Arbeitsbereich.





Erstellen Sie multimodale Inhalte (Bilder, Videos, Musik, Spiele) mit einer einzigen Eingabeaufforderung. Geben Sie „ein futuristisches 3D-Rennspiel" ein, um Szenen, Musik, Code und Videos gleichzeitig zu generieren – alles in einem Arbeitsbereich. Das Produkt für Sie bauen : Kombinieren Sie KI-generierte Ergebnisse zu lauffähigen Produkten. Verwandeln Sie Spielszenen, Modelle, Code und Sounds in ein vollständiges, spielbares Spiel – und nicht nur in isolierte Elemente.





Kombinieren Sie KI-generierte Ergebnisse zu lauffähigen Produkten. Verwandeln Sie Spielszenen, Modelle, Code und Sounds in ein vollständiges, spielbares Spiel – und nicht nur in isolierte Elemente. Veröffentlichen mit einem Klick: Veröffentlichen mit einem Klick – keine Server, Domänen oder Skripte erforderlich. Die Spiele werden automatisch in der Cloud bereitgestellt und können direkt im Browser gespielt werden.

Iteration: Teammitglieder kommentieren, geben Feedback und verbessern direkt auf der Plattform. Alle Änderungen erfolgen in derselben Produktinstanz mit automatischer Versionssynchronisation.

„Unser Ziel ist es, den Abstand zwischen einer Idee und einem realen Produkt zu verringern", sagte der Geschäftsführer von SeaVerse. Die „All in AI Native"-Funktionen von SeaVerse unterstützen Entwickler dabei, schneller zu liefern und bequemer zu iterieren. Dies ermöglicht die Vision von „einer Person als Team".

SeaVerse baut die weltweit erste KI-native Entwicklungs- und Bereitstellungsplattform auf, die es jedem ermöglicht, an einem Ort von der Idee zum einsatzfähigen Produkt zu gelangen. Wie der Name schon sagt: ein Universum aus einer einzigen Idee erschaffen.

