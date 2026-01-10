Bahnverkehr im Norden bis Sonntag stark eingeschränkt
Für Sie zusammengefasst
- Bahnverkehr in Norddeutschland bis Sonntag eingestellt.
- Wichtige Strecken: Hamburg-Frankfurt, Berlin-Ruhrgebiet.
- Wintereinbruch sorgt für massive Verkehrsbehinderungen.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des Wintereinbruchs fällt der Bahnverkehr auf mehreren wichtigen norddeutschen Fernverkehrsstrecken noch bis voraussichtlich Sonntag aus. Betroffen sind unter anderem die wichtige Nord-Süd-Strecke von Hamburg über Hannover nach Frankfurt sowie die Ost-West-Verbindung Berlin-Hannover-Ruhrgebiet, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilte./waw/DP/zb
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen