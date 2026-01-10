Diese 3 Titel favorisiert Lukas Spang im Jahr 2026!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLimes Schlosskliniken AktievorwärtsNachrichten zu Limes Schlosskliniken

    Zum Jahreswechsel hat Michael Schröder vom DER AKTIONÄR erneut Small & MidCap Profis nach den drei Favoriten für das neue Jahr gefragt. Darunter auch Lukas Spang. Da sein Schwerpunkt klar auf Small & Micro Caps liegt, bewegen sich die ausgewählten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 67 Mio. € bis 266 Mio. € bewusst im klein kapitalisierten Bereich.

    Seine drei Favoriten für 2026:

    ➡️ 𝗮𝗱 𝗽𝗲𝗽𝗽𝗲𝗿
    Die Mehrheitsübernahme von solute und der Kauf von Checkout Charlie vervierfachen die Umsatzbasis. Ein Capex-lightes Geschäftsmodell, hohe Nettoliquidität für weitere Zukäufe und ein klarer Fokus auf Preisvergleichsportale bilden die Grundlage für steigende Margen.

    ➡️ 𝗛𝗼𝗺𝗲𝗧𝗼𝗚𝗼
    Die Übernahme von Interhome verschiebt den Umsatzschwerpunkt deutlich in Richtung margenstarkes B2B-Geschäft mit hohem Anteil wiederkehrender Umsätze. Kostensynergien und weitere M&A-Pläne sprechen für einen deutlichen Ergebnissprung in den kommenden Jahren.

    ➡️ 𝗟𝗶𝗺𝗲𝘀 𝗦𝗰𝗵𝗹𝗼𝘀𝘀𝗸𝗹𝗶𝗻𝗶𝗸𝗲𝗻
    Mit zwei neu eröffneten Kliniken hat sich die Bettenkapazität nahezu verdoppelt. Bei voller Auslastung könnte sich das EBITDA auf über 20 Mio. € erhöhen, getragen von einem Asset-lighten Pachtmodell sowie weiterem Wachstum im In- und Ausland.

    Die Auswahl zeigt unseres Erachtens sehr gut, welche spannenden Geschäftsmodelle sich im Small- und Micro-Cap-Segment finden lassen.

    Alle drei Unternehmen sind aktuell Bestandteil des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund

     

    Den gesamten Artikel finden Sie hier

     

    Weitere Details über Tigris Capital finden Sie unter www.tigris-capital.de.

    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
