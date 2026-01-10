Diese 3 Titel favorisiert Lukas Spang im Jahr 2026!

Zum Jahreswechsel hat Michael Schröder vom DER AKTIONÄR erneut Small & MidCap Profis nach den drei Favoriten für das neue Jahr gefragt. Darunter auch Lukas Spang. Da sein Schwerpunkt klar auf Small & Micro Caps liegt, bewegen sich die ausgewählten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 67 Mio. € bis 266 Mio. € bewusst im klein kapitalisierten Bereich.



Seine drei Favoriten für 2026:



➡️ 𝗮𝗱 𝗽𝗲𝗽𝗽𝗲𝗿

Die Mehrheitsübernahme von solute und der Kauf von Checkout Charlie vervierfachen die Umsatzbasis. Ein Capex-lightes Geschäftsmodell, hohe Nettoliquidität für weitere Zukäufe und ein klarer Fokus auf Preisvergleichsportale bilden die Grundlage für steigende Margen.



➡️ 𝗛𝗼𝗺𝗲𝗧𝗼𝗚𝗼

Die Übernahme von Interhome verschiebt den Umsatzschwerpunkt deutlich in Richtung margenstarkes B2B-Geschäft mit hohem Anteil wiederkehrender Umsätze. Kostensynergien und weitere M&A-Pläne sprechen für einen deutlichen Ergebnissprung in den kommenden Jahren.



➡️ 𝗟𝗶𝗺𝗲𝘀 𝗦𝗰𝗵𝗹𝗼𝘀𝘀𝗸𝗹𝗶𝗻𝗶𝗸𝗲𝗻

Mit zwei neu eröffneten Kliniken hat sich die Bettenkapazität nahezu verdoppelt. Bei voller Auslastung könnte sich das EBITDA auf über 20 Mio. € erhöhen, getragen von einem Asset-lighten Pachtmodell sowie weiterem Wachstum im In- und Ausland.



Die Auswahl zeigt unseres Erachtens sehr gut, welche spannenden Geschäftsmodelle sich im Small- und Micro-Cap-Segment finden lassen.



Alle drei Unternehmen sind aktuell Bestandteil des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund

