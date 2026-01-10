Wadephul macht Stopp in Island auf dem Weg nach Washington

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul macht an diesem Sonntag auf dem Weg nach Washington einen Zwischenstopp auf Island. Auf der nur knapp 300 Kilometer südöstlich von Grönland liegenden Insel will der CDU-Politiker am frühen Abend mit seiner Kollegin Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir zusammenkommen. Das Treffen findet vor dem Hintergrund der Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit einer gewaltsamen Einnahme Grönlands statt.

Ebenso wie die USA und Deutschland sind Island und das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland Mitglieder der Nato. Beim Gespräch von Wadephul mit Gunnarsdóttir dürfte auch die Sicherheit in der Arktisregion Thema sein.