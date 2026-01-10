    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChina International Capital Ltd (H) AktievorwärtsNachrichten zu China International Capital Ltd (H)
    Ribo Life Science (06938.HK) erfolgreich am Main Board der Hongkonger Börse notiert

    Foto: adobe.stock.com

    HONGKONG, 10. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Ribo Life Science Co., Ltd. („Ribo" oder das „Unternehmen", Aktiencode: 06938.HK), ein führendes Unternehmen im Bereich der Small Interfering RNA (siRNA)-Therapeutika, wurde heute erfolgreich am Main Board der Hongkonger Börse notiert, was einen bedeutenden Meilenstein in der Kapitalisierung chinesischer biopharmazeutischer Unternehmen im siRNA-Bereich darstellt und der Branche neuen Schwung verleiht.

    Bei seinem globalen Angebot gab Ribo insgesamt 31.610.400 Aktien zu einem Angebotspreis von 57,97 HKD pro Aktie aus, wodurch Bruttoerlöse von über 1,8 Milliarden Hongkong-Dollar erzielt wurden. Die HKPO war über 100-fach überzeichnet, die internationale Platzierung 16,7-fach, was das starke Vertrauen der globalen Investoren in den Wert des siRNA-Sektors und die Fähigkeiten des Unternehmens widerspiegelt. Der Erlös aus dem Börsengang wird eine solide finanzielle Unterstützung für die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts des Unternehmens darstellen. Darüber hinaus zog das Angebot 12 Eckpfeiler-Investoren an, darunter Arc Avenue, Ivy Rock, Springs Capital, China Asset Management, Dacheng International und Dacheng Fund sowie Taikang Life Insurance usw., was das starke Vertrauen führender Institutionen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens zeigt.

    Dr. Zicai Liang, der Gründer, Vorsitzende und Geschäftsführer von Ribo, meinte: „Die Notierung an der Hongkonger Börse ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Ribo. Wir bedanken uns herzlich bei den weltweiten Investoren für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. In Zukunft werden wir die internationalen Kapitalmärkte nutzen, um die weltweite klinische Entwicklung und Vermarktung von siRNA-Therapeutika zu beschleunigen, unsere Technologien weiter zu stärken, Patienten weltweit bahnbrechende Therapien anzubieten und gleichzeitig nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."

    Die Erlöse aus dem Angebot werden in vier Schlüsselbereichen eingesetzt: (1) Vorantreiben globaler multizentrischer klinischer Studien für Kernprodukte; (2) Unterstützung der präklinischen und klinischen Entwicklung der Pipeline; (3) Iteration und Verbesserung von siRNA-Abgabe- und anderen Technologieplattformen; (4) Wiederauffüllung des Betriebskapitals und Zweckbindung von Mitteln für routinemäßige Unternehmenszwecke.

    Ribo hat eine vollständig integrierte F&E-Plattform mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten aufgebaut. Dank seiner innovativen RiboGalSTARTM-Technologie, die gezielt auf die Leber wirkt, konnten mehrere Produkte erfolgreich in die klinische Phase-II-Studie überführt werden. Das Unternehmen hat Forschungs- und Entwicklungszentren in Suzhou, Beijing und Göteborg, Schweden, eingerichtet und verfügt über ein globales Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk, das die gesamte Arzneimittelentwicklung von der Entdeckung bis hin zu globalen klinischen Studien unterstützt.

    Die Börsennotierung wurde gemeinsam von der China International Capital Corporation und der Citigroup gesponsert, die das Unternehmen bei seinem erfolgreichen Eintritt in die Kapitalmärkte professionell unterstützten.

    Informationen zu Ribo Life Science
    Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. (06938.HK) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika auf der Basis kleiner interferierender RNA (siRNA) beschäftigt. Dank seiner proprietären und innovativen siRNA-Technologieplattformen hat das Unternehmen eine umfangreiche und differenzierte Pipeline aufgebaut, die auf wichtige Krankheitsbereiche wie Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel-, Leber- und Nierenerkrankungen abzielt. Ribo hat sich zum Ziel gesetzt, durch kontinuierliche Innovation revolutionäre Behandlungslösungen für Patienten auf der ganzen Welt bereitzustellen.

    Weitere Informationen finden Sie auf: www.ribolia.com.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2858004/Ribo_Life.jpg
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2804420/logo_Ribolia_Logo.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ribo-life-science-06938hk-erfolgreich-am-main-board-der-hongkonger-borse-notiert-302657839.html





    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
