Wenn die FAZ den Zünder für die Kursrakete liefert 🚀⚙️

Die aktuelle Börsenwoche stand unter anderem im Zeichen der Defense Werte: Nach der Entmachtung von Maduro in Venezuela durch die USA setzten die großen Rüstungswerte zum Flug an. Während Branchengrößen wie Rheinmetall (+9,4%), Renk (+8,0%) oder Hensoldt (+8,2%) kräftig zulegten, blieb Steyr Motors zunächst mit einem Plus von 3,5% ein Nachzügler. Doch das änderte sich am Dienstag.

𝗗𝗲𝗿 𝗔𝘂𝘀𝗹ö𝘀𝗲𝗿: Mediale Aufmerksamkeit als Katalysator

Den entscheidenden Impuls für den Kursanstieg lieferte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. In ihrem Beitrag „Bei diesen Wachstumsaktien sollten Anleger zugreifen“ wurde Steyr Motors unter der Überschrift „Kursrakete Steyr Motors in soliden Bahnen“ ausführlich porträtiert – inklusive exklusiver Details aus einem Gespräch mit CEO Julian Cassutti.

Die Kursreaktion war fulminant:

▶️ Dienstag: +10,6%

▶️ Mittwoch: +9,3%

▶️ Am Donnerstag in der Spitze knapp 50€

▶️ Wochenschluss: +23,0% (Schlusskurs 46,00 €)

𝗗𝗲𝗿 𝗖𝗮𝘀𝗲: Operative Perspektive besiegt den „Mutares-Schatten“

Hinter dieser Bewegung steht die Korrektur eines deutlichen Kursrückgangs im November. Damals drückten eine Umsatz- und Gewinnwarnung (infolge von Projektverschiebungen nach 2026) sowie die anschließende Umplatzierung der restlichen 23% der Mutares-Anteile zu 34€ den Kurs im Tief bis auf knapp 27€.

Doch die fundamentalen Fakten blieben davon unberührt:

📌 Prallvolle Auftragsbücher: Über 300 Mio. € Auftragsbestand bis 2030.

📌Wachstumssprung bis 2027: Steyr plant, den Umsatz von 48-52 Mio. € (2025) auf 140 Mio. € nahezu zu verdreifachen. Das EBIT soll im gleichen Zeitraum von rund 6,2-8,3 Mio. € auf 40 Mio. € steigen.

📌Neue Geschäftsfelder: Neben dem Verteidigungsmarkt (Europa, USA, Asien) bietet die mobile Energieversorgung bis 2030 ein Potenzial von über 100 Mio. €. Auch laserbasierte Anti-Drohnen-Abwehrsysteme stehen bereits im Fokus der Kunden.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Die Woche zeigt wieder einmal, wie schnell sich das Sentiment bei Small Caps drehen kann. Es zeigt zudem eindrucksvoll, welchen Impact Berichte großer Medien wie der FAZ auf Nebenwerte haben können. Sobald technische Belastungsfaktoren wie Umplatzierungen abgeschlossen sind, reicht oft ein einziger fundierter Artikel, um eine deutliche Neubewertung auszulösen und die fundamentale Story wieder in den Fokus der Anleger zu rücken.

Anmerkung: Die Steyr Motors Aktie befindet sich im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund.