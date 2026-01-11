    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSteyr Motors AktievorwärtsNachrichten zu Steyr Motors

    Small-Cap-Moment der Woche

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Wenn die FAZ den Zünder für die Kursrakete liefert

    Den entscheidenden Impuls für den Kursanstieg lieferte die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Small-Cap-Moment der Woche - Wenn die FAZ den Zünder für die Kursrakete liefert

    Wenn die FAZ den Zünder für die Kursrakete liefert 🚀⚙️

     

    Die aktuelle Börsenwoche stand unter anderem im Zeichen der Defense Werte: Nach der Entmachtung von Maduro in Venezuela durch die USA setzten die großen Rüstungswerte zum Flug an. Während Branchengrößen wie Rheinmetall (+9,4%), Renk (+8,0%) oder Hensoldt (+8,2%) kräftig zulegten, blieb Steyr Motors zunächst mit einem Plus von 3,5% ein Nachzügler. Doch das änderte sich am Dienstag.

     

    𝗗𝗲𝗿 𝗔𝘂𝘀𝗹ö𝘀𝗲𝗿: Mediale Aufmerksamkeit als Katalysator

    Den entscheidenden Impuls für den Kursanstieg lieferte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. In ihrem Beitrag „Bei diesen Wachstumsaktien sollten Anleger zugreifen“ wurde Steyr Motors unter der Überschrift „Kursrakete Steyr Motors in soliden Bahnen“ ausführlich porträtiert – inklusive exklusiver Details aus einem Gespräch mit CEO Julian Cassutti.

     

    Die Kursreaktion war fulminant:

    ▶️ Dienstag: +10,6%

    ▶️ Mittwoch: +9,3%

    ▶️ Am Donnerstag in der Spitze knapp 50€

    ▶️ Wochenschluss: +23,0% (Schlusskurs 46,00 €)

     

    𝗗𝗲𝗿 𝗖𝗮𝘀𝗲: Operative Perspektive besiegt den „Mutares-Schatten“

    Hinter dieser Bewegung steht die Korrektur eines deutlichen Kursrückgangs im November. Damals drückten eine Umsatz- und Gewinnwarnung (infolge von Projektverschiebungen nach 2026) sowie die anschließende Umplatzierung der restlichen 23% der Mutares-Anteile zu 34€ den Kurs im Tief bis auf knapp 27€.

     

    Doch die fundamentalen Fakten blieben davon unberührt:

    📌 Prallvolle Auftragsbücher: Über 300 Mio. € Auftragsbestand bis 2030.

    📌Wachstumssprung bis 2027: Steyr plant, den Umsatz von 48-52 Mio. € (2025) auf 140 Mio. € nahezu zu verdreifachen. Das EBIT soll im gleichen Zeitraum von rund 6,2-8,3 Mio. € auf 40 Mio. € steigen.

    📌Neue Geschäftsfelder: Neben dem Verteidigungsmarkt (Europa, USA, Asien) bietet die mobile Energieversorgung bis 2030 ein Potenzial von über 100 Mio. €. Auch laserbasierte Anti-Drohnen-Abwehrsysteme stehen bereits im Fokus der Kunden.

     

    𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

    Die Woche zeigt wieder einmal, wie schnell sich das Sentiment bei Small Caps drehen kann. Es zeigt zudem eindrucksvoll, welchen Impact Berichte großer Medien wie der FAZ auf Nebenwerte haben können. Sobald technische Belastungsfaktoren wie Umplatzierungen abgeschlossen sind, reicht oft ein einziger fundierter Artikel, um eine deutliche Neubewertung auszulösen und die fundamentale Story wieder in den Fokus der Anleger zu rücken.

     

    Anmerkung: Die Steyr Motors Aktie befindet sich im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Lukas Spang
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Lukas Spang
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Small-Cap-Moment der Woche Wenn die FAZ den Zünder für die Kursrakete liefert Die aktuelle Börsenwoche stand unter anderem im Zeichen der Defense Werte: Nach der Entmachtung von Maduro in Venezuela durch die USA setzten die großen Rüstungswerte zum Flug an. Während Branchengrößen wie Rheinmetall (+9,4%), Renk (+8,0%) oder Hensoldt (+8,2%) kräftig zulegten, blieb Steyr Motors zunächst mit einem Plus von 3,5% ein Nachzügler. Doch das änderte sich am Dienstag.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     