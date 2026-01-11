    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNestle AktievorwärtsNachrichten zu Nestle
    Nestlé ruft Säuglingsnahrung in 37 Ländern zurück – was Sie wissen müssen!

    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Nestlé hat den Rückruf von Säuglingsnahrungsprodukten auf mindestens 37 Länder ausgeweitet, darunter viele europäische Staaten sowie Australien, Brasilien, China und Mexiko. Der Rückruf betrifft mehrere Marken, darunter SMA, BEBA, NAN und Alfamino, und wurde aufgrund möglicher Verunreinigungen mit Cereulid, einem Toxin, das Übelkeit und Erbrechen verursachen kann, initiiert. Bislang sind keine Krankheitsfälle im Zusammenhang mit den betroffenen Produkten bekannt.

    Die Gesundheitswarnungen wurden von nationalen Gesundheitsministerien in den betroffenen Ländern herausgegeben. Das brasilianische Gesundheitsministerium erklärte, dass der Rückruf eine Vorsichtsmaßnahme sei, nachdem das Toxin in Produkten niederländischer Herkunft nachgewiesen wurde. Nestlé Australien und Nestlé China bestätigten, dass die zurückgerufenen Chargen in der Schweiz bzw. aus Europa importiert wurden. Laut dem österreichischen Gesundheitsministerium betrifft der Rückruf mehr als 800 Produkte aus über zehn Fabriken und ist der größte in der Geschichte des Unternehmens.

    Die Situation erhöht den Druck auf Nestlé und seinen neuen CEO Philipp Navratil, der nach internen Umstrukturierungen und einer Portfolioüberprüfung das Wachstum des Unternehmens ankurbeln möchte. Die Aktien von Nestlé sind seit Anfang der Woche um etwa 4,5 Prozent gefallen, wobei ein Anteilsschein aktuell bei 79,76 Euro gehandelt wird. Am Mittwoch fiel die Aktie um mehr als 2,6 Prozent.

    Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat Nestlé kritisiert und behauptet, das Unternehmen habe bereits früher von den Verunreinigungen gewusst. Laut Foodwatch wurden belastete Produkte auch aus deutschen Werken in 30 Länder verkauft. Sie berufen sich auf Informationen aus dem EU-Behörden-Schnellwarnsystem RASFF, die darauf hindeuten, dass bereits Mitte Dezember Verunreinigungen festgestellt wurden. Nestlé wies diese Vorwürfe zurück und erklärte, dass ein früherer Rückruf am 10. Dezember Deutschland nicht betroffen habe, da die betroffenen Produkte nicht an Verbraucher in Deutschland gelangten.

    Nestlé betont, dass keine Erkrankungen im Zusammenhang mit den betroffenen Produkten bestätigt wurden und dass es kein akutes Risiko für Säuglinge gebe. Dennoch könnte der Rückruf, wenn nicht schnell gelöst, zu einem weiteren Reputationsschaden für das Unternehmen führen, insbesondere in Anbetracht der bereits bestehenden Probleme im Bereich Mineralwasser.



    Nestle

    0,00 %
    -4,40 %
    -2,34 %
    +0,30 %
    +1,30 %
    -28,30 %
    -13,89 %
    +24,61 %
    +5.565,73 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 81,02EUR auf Lang & Schwarz (10. Januar 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
