Trump warnt Iran: Proteste gefährden Stabilität und Ölpreise steigen!

Die Sicherheitskräfte reagierten mit Gewalt auf die Proteste, setzten Tränengas ein und schalteten das Internet ab, um die Verbreitung von Informationen und Bildern zu verhindern. Berichte über zahlreiche Tote und Verletzte unter den Demonstranten häufen sich, während die Regierung die Bevölkerung auffordert, "Terroristen" zu melden. In den sozialen Medien kursieren Videos, die Menschenansammlungen und gewaltsame Auseinandersetzungen zeigen, jedoch ist die genaue Situation aufgrund der Internetsperre schwer zu verifizieren.

US-Präsident Donald Trump hat die iranische Regierung vor der Tötung von Demonstranten gewarnt und angekündigt, dass die USA hart reagieren werden, falls dies geschehe. In einem Podcast äußerte er seine Unterstützung für die "mutigen Menschen" im Iran, die gegen die autoritäre Staatsführung protestieren. Diese Proteste, die vor elf Tagen begannen, wurden durch eine massive Wirtschaftskrise und den dramatischen Wertverlust der iranischen Währung Rial ausgelöst. Die Unruhen breiteten sich schnell über das Land aus, wobei die größten Demonstrationen in Teheran und der Millionenstadt Maschhad stattfanden.

Die Proteste im Iran haben auch Auswirkungen auf die globalen Ölpreise. Am Freitag stiegen die Preise für Rohöl aufgrund der angespannten Lage im Iran auf den höchsten Stand seit einem Monat. Händler führen die Preiserhöhungen auf die Unsicherheit und die Möglichkeit von Produktionsausfällen im Iran zurück, einem wichtigen Ölförderstaat. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg um mehr als zwei Prozent auf 63,25 Dollar.

Zusätzlich zur Situation im Iran gibt es auch Entwicklungen in Venezuela, wo die Ölproduktion aufgrund interner Konflikte und US-Sanktionen stark eingeschränkt ist. Experten prognostizieren, dass Venezuela mittelfristig das Ölangebot erhöhen könnte, was jedoch durch die marode Infrastruktur und die politischen Unruhen im Land erschwert wird.

Insgesamt zeigt sich, dass die geopolitischen Spannungen im Iran und in Venezuela erhebliche Auswirkungen auf die globalen Ölpreise haben. Die Unsicherheit in diesen Regionen könnte weiterhin zu Preisschwankungen führen, während die Märkte auf die Entwicklungen reagieren. Die Lage bleibt angespannt, und die internationale Gemeinschaft beobachtet die Ereignisse im Iran und deren mögliche Folgen für die Stabilität der Region und die globalen Energiemärkte.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 62,98USD auf L&S Exchange (09. Januar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.