    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump warnt Iran: Proteste gefährden Stabilität und Ölpreise steigen!

    Trump warnt Iran: Proteste gefährden Stabilität und Ölpreise steigen!
    Foto:

    US-Präsident Donald Trump hat die iranische Regierung vor der Tötung von Demonstranten gewarnt und angekündigt, dass die USA hart reagieren werden, falls dies geschehe. In einem Podcast äußerte er seine Unterstützung für die "mutigen Menschen" im Iran, die gegen die autoritäre Staatsführung protestieren. Diese Proteste, die vor elf Tagen begannen, wurden durch eine massive Wirtschaftskrise und den dramatischen Wertverlust der iranischen Währung Rial ausgelöst. Die Unruhen breiteten sich schnell über das Land aus, wobei die größten Demonstrationen in Teheran und der Millionenstadt Maschhad stattfanden.

    Die Sicherheitskräfte reagierten mit Gewalt auf die Proteste, setzten Tränengas ein und schalteten das Internet ab, um die Verbreitung von Informationen und Bildern zu verhindern. Berichte über zahlreiche Tote und Verletzte unter den Demonstranten häufen sich, während die Regierung die Bevölkerung auffordert, "Terroristen" zu melden. In den sozialen Medien kursieren Videos, die Menschenansammlungen und gewaltsame Auseinandersetzungen zeigen, jedoch ist die genaue Situation aufgrund der Internetsperre schwer zu verifizieren.

    Die Proteste im Iran haben auch Auswirkungen auf die globalen Ölpreise. Am Freitag stiegen die Preise für Rohöl aufgrund der angespannten Lage im Iran auf den höchsten Stand seit einem Monat. Händler führen die Preiserhöhungen auf die Unsicherheit und die Möglichkeit von Produktionsausfällen im Iran zurück, einem wichtigen Ölförderstaat. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg um mehr als zwei Prozent auf 63,25 Dollar.

    Zusätzlich zur Situation im Iran gibt es auch Entwicklungen in Venezuela, wo die Ölproduktion aufgrund interner Konflikte und US-Sanktionen stark eingeschränkt ist. Experten prognostizieren, dass Venezuela mittelfristig das Ölangebot erhöhen könnte, was jedoch durch die marode Infrastruktur und die politischen Unruhen im Land erschwert wird.

    Insgesamt zeigt sich, dass die geopolitischen Spannungen im Iran und in Venezuela erhebliche Auswirkungen auf die globalen Ölpreise haben. Die Unsicherheit in diesen Regionen könnte weiterhin zu Preisschwankungen führen, während die Märkte auf die Entwicklungen reagieren. Die Lage bleibt angespannt, und die internationale Gemeinschaft beobachtet die Ereignisse im Iran und deren mögliche Folgen für die Stabilität der Region und die globalen Energiemärkte.



    Öl (Brent)

    +0,38 %
    +2,94 %
    +1,06 %
    -4,49 %
    -17,35 %
    -20,88 %
    +11,97 %
    -1,40 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 62,98USD auf L&S Exchange (09. Januar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Trump warnt Iran: Proteste gefährden Stabilität und Ölpreise steigen! US-Präsident Donald Trump hat die iranische Regierung vor der Tötung von Demonstranten gewarnt und angekündigt, dass die USA hart reagieren werden, falls dies geschehe. In einem Podcast äußerte er seine Unterstützung für die "mutigen Menschen" im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     