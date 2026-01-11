Diginex übernimmt The Remedy Project: Neuer Standard für ethische Lieferketten!

Im Rahmen der Transaktion hat Diginex 1.000.000 Stammaktien an den alleinigen Gesellschafter von The Remedy Project ausgegeben und sich verpflichtet, bis zu 1.000.000 weitere Aktien auszugeben, sofern bestimmte operative Ziele innerhalb der nächsten drei Jahre erreicht werden. Diese strategische Akquisition zielt darauf ab, die fortschrittliche Technologie von Diginex mit der Expertise von The Remedy Project zu kombinieren, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ethische und resiliente Betriebsabläufe zu schaffen.

Diginex Limited, ein führendes Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeits-RegTech-Lösungen, hat am 9. Januar 2026 die Übernahme von The Remedy Project Limited abgeschlossen. Diese in Hongkong ansässige Organisation ist auf Arbeits- und Menschenrechte in globalen Lieferketten spezialisiert und bietet umfassende Beratungs- und Forschungsleistungen an. Die Übernahme erfolgt vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Nachfrage nach menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht in Lieferketten.

Die Integration der innovativen Tools von Diginex, wie diginexLUMEN zur Risikobewertung in Lieferketten und diginexAPPRISE zur Einbindung von Arbeitnehmern, mit den bewährten Beratungsleistungen von The Remedy Project wird es Unternehmen ermöglichen, menschenrechtliche Risiken effektiver zu identifizieren und zu überwachen. Dies ist besonders relevant im Hinblick auf die sich entwickelnden globalen Regulierungen, wie die EU-Richtlinie zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht im Bereich Nachhaltigkeit.

Mark Blick, CEO von Diginex, betont, dass diese Übernahme einen entscheidenden Schritt in der Mission des Unternehmens darstellt, nachhaltige Lösungen anzubieten. Durch die Kombination von Governance-Wissen und technologischen Lösungen soll die Transparenz und Verantwortung in globalen Lieferketten erhöht werden. The Remedy Project, gegründet zur Bekämpfung von Verletzungen der Arbeitnehmerrechte, bringt eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern mit.

Zusammengefasst stärkt dieser Zusammenschluss die Position von Diginex im Bereich der Lieferketten-Compliance und bietet Kunden skalierbare Instrumente zur Bewältigung komplexer ESG-Anforderungen. Die Übernahme wird als bedeutender Schritt in der Entwicklung eines umfassenden Ökosystems für nachhaltige Geschäftspraktiken angesehen, das sowohl die Einhaltung von Vorschriften als auch die Schaffung messbarer sozialer Auswirkungen in den globalen Geschäftsaktivitäten fördert.

Die Diginex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,18 % und einem Kurs von 2,635EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.