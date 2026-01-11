Sturmtief Elli stoppt VW-Produktion: Golf-Fertigung vorzeitig beendet!

Bereits zuvor hatte VW in Emden, wo die Elektromodelle ID.4 und ID.7 gefertigt werden, die Produktion komplett eingestellt. Ein ursprünglich für Ende Januar geplanter Ruhetag wurde auf den Freitag vorgezogen, um den Herausforderungen durch die erwartete Wetterlage und die damit verbundenen Probleme für Mitarbeiter und Lieferketten Rechnung zu tragen. An den anderen VW-Standorten, einschließlich Wolfsburg, wird die Produktion laut Unternehmensangaben jedoch weiterhin normal fortgeführt. Die Werke in Osnabrück und Zwickau befinden sich derzeit ohnehin noch in einer Produktionspause zum Jahreswechsel.

Das Sturmtief Elli hat nun auch Auswirkungen auf die Produktion bei Volkswagen (VW) in Wolfsburg. Aufgrund von verschneiten Straßen und den damit verbundenen Lieferengpässen bei den Zulieferern musste eine der drei geplanten Spätschichten im Stammwerk abgesagt werden. Betroffen ist ausschließlich die Golf-Fertigung, die vorzeitig ins Wochenende geht. Die Produktion der Modelle Tiguan, Touran und Tayron läuft hingegen auf zwei Produktionslinien weiterhin regulär.

Die Auswirkungen des Sturmtiefs auf die Produktion verdeutlichen die Anfälligkeit der Automobilindustrie gegenüber extremen Wetterbedingungen, die nicht nur die Produktion selbst, sondern auch die gesamte Lieferkette betreffen können. Die Absage der Schicht in Wolfsburg und die Produktionspause in Emden sind ein weiteres Zeichen für die Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist, insbesondere in Zeiten, in denen die Nachfrage nach Fahrzeugen steigt.

Trotz dieser kurzfristigen Produktionsunterbrechungen zeigt die deutsche Automobilindustrie insgesamt Anzeichen einer Erholung. Im November verzeichnete das verarbeitende Gewerbe, insbesondere die Autoindustrie, überraschend starke Zuwächse in der Produktion. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Branche sich allmählich von den Krisen der letzten Jahre erholt und wieder auf Wachstumskurs ist.

In der Schweiz bleibt Volkswagen die beliebteste Automarke, und selbst in einem schrumpfenden Markt gewinnen die Modelle an Beliebtheit. Dies könnte darauf hindeuten, dass trotz der aktuellen Herausforderungen die langfristigen Perspektiven für VW und die Automobilindustrie insgesamt positiv bleiben. Die Entwicklungen rund um das Sturmtief Elli sind jedoch ein wichtiger Reminder für die Branche, wie externe Faktoren die Produktion und die Lieferketten beeinflussen können.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 104,3EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.