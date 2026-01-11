    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sturmtief Elli stoppt VW-Produktion: Golf-Fertigung vorzeitig beendet!

    Sturmtief Elli stoppt VW-Produktion: Golf-Fertigung vorzeitig beendet!
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Das Sturmtief Elli hat nun auch Auswirkungen auf die Produktion bei Volkswagen (VW) in Wolfsburg. Aufgrund von verschneiten Straßen und den damit verbundenen Lieferengpässen bei den Zulieferern musste eine der drei geplanten Spätschichten im Stammwerk abgesagt werden. Betroffen ist ausschließlich die Golf-Fertigung, die vorzeitig ins Wochenende geht. Die Produktion der Modelle Tiguan, Touran und Tayron läuft hingegen auf zwei Produktionslinien weiterhin regulär.

    Bereits zuvor hatte VW in Emden, wo die Elektromodelle ID.4 und ID.7 gefertigt werden, die Produktion komplett eingestellt. Ein ursprünglich für Ende Januar geplanter Ruhetag wurde auf den Freitag vorgezogen, um den Herausforderungen durch die erwartete Wetterlage und die damit verbundenen Probleme für Mitarbeiter und Lieferketten Rechnung zu tragen. An den anderen VW-Standorten, einschließlich Wolfsburg, wird die Produktion laut Unternehmensangaben jedoch weiterhin normal fortgeführt. Die Werke in Osnabrück und Zwickau befinden sich derzeit ohnehin noch in einer Produktionspause zum Jahreswechsel.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    97,02€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    110,97€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 14,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Auswirkungen des Sturmtiefs auf die Produktion verdeutlichen die Anfälligkeit der Automobilindustrie gegenüber extremen Wetterbedingungen, die nicht nur die Produktion selbst, sondern auch die gesamte Lieferkette betreffen können. Die Absage der Schicht in Wolfsburg und die Produktionspause in Emden sind ein weiteres Zeichen für die Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist, insbesondere in Zeiten, in denen die Nachfrage nach Fahrzeugen steigt.

    Trotz dieser kurzfristigen Produktionsunterbrechungen zeigt die deutsche Automobilindustrie insgesamt Anzeichen einer Erholung. Im November verzeichnete das verarbeitende Gewerbe, insbesondere die Autoindustrie, überraschend starke Zuwächse in der Produktion. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Branche sich allmählich von den Krisen der letzten Jahre erholt und wieder auf Wachstumskurs ist.

    In der Schweiz bleibt Volkswagen die beliebteste Automarke, und selbst in einem schrumpfenden Markt gewinnen die Modelle an Beliebtheit. Dies könnte darauf hindeuten, dass trotz der aktuellen Herausforderungen die langfristigen Perspektiven für VW und die Automobilindustrie insgesamt positiv bleiben. Die Entwicklungen rund um das Sturmtief Elli sind jedoch ein wichtiger Reminder für die Branche, wie externe Faktoren die Produktion und die Lieferketten beeinflussen können.



    Volkswagen (VW) Vz

    +2,56 %
    -1,21 %
    -3,63 %
    +11,91 %
    +14,47 %
    -21,35 %
    -30,16 %
    -11,56 %
    +2.194,23 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 104,3EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sturmtief Elli stoppt VW-Produktion: Golf-Fertigung vorzeitig beendet! Das Sturmtief Elli hat nun auch Auswirkungen auf die Produktion bei Volkswagen (VW) in Wolfsburg. Aufgrund von verschneiten Straßen und den damit verbundenen Lieferengpässen bei den Zulieferern musste eine der drei geplanten Spätschichten im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     