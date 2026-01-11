Sturm zwingt EDF zur Stilllegung: Atomkraftwerk Flamanville abgeschaltet!

Der Sturm erreichte in der Nacht Spitzenwerte von bis zu 213 Kilometern pro Stunde, was zu erheblichen Schäden in der Umgebung führte. Bäume stürzten um, Dächer wurden abgedeckt und es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen. Trotz der extremen Wetterbedingungen gab es nach vorläufigen Berichten keine ernsthaften Verletzungen unter der Bevölkerung.

Wegen eines heftigen Sturms, der über Nordfrankreich zog, hat der französische Stromkonzern EDF in der Nacht zu Freitag das Atomkraftwerk Flamanville am Ärmelkanal abgeschaltet. Die Entscheidung zur Stilllegung des Kraftwerks wurde getroffen, um die Sicherheit der Mitarbeiter und der Anlage zu gewährleisten. Das für den Betrieb notwendige Personal war bereits vor Ort, während die übrigen Mitarbeiter angewiesen wurden, im Homeoffice zu arbeiten. Zuvor war die Leistung des Kraftwerks aufgrund der Unwetterbedingungen bereits gedrosselt worden.

Die französische Behörde für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz (Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection, ASNR) reagierte umgehend auf die Situation und richtete ein Krisenzentrum ein, um die Lage zu überwachen und die Maßnahmen von EDF zu überprüfen. Die ASNR betonte, dass der Vorfall keine negativen Auswirkungen auf die Bevölkerung oder die Umwelt habe. Die Behörde steht in engem Austausch mit den Teams von EDF sowie der örtlichen Präfektur, um die Sicherheit der Anlage und der Anwohner zu gewährleisten.

Die Stilllegung des Atomkraftwerks Flamanville ist Teil der Sicherheitsprotokolle, die bei extremen Wetterbedingungen greifen. EDF hat betont, dass die Sicherheit an erster Stelle steht und alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Integrität der Anlage zu schützen. Die Situation wird weiterhin genau beobachtet, um schnell auf mögliche Veränderungen reagieren zu können.

Insgesamt zeigt der Vorfall die Herausforderungen, denen sich die Energieversorgung in Zeiten extremen Wetters gegenübersieht. Die Notwendigkeit, die Sicherheit von Atomkraftwerken zu gewährleisten, bleibt ein zentrales Thema in der Diskussion um die Energiepolitik in Frankreich und Europa. EDF wird die Situation weiterhin engmaschig überwachen und entsprechende Informationen bereitstellen, um die Öffentlichkeit über den Stand der Dinge zu informieren.