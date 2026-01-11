HOCHTIEF kündigt wichtige Finanzberichte für 2026 an – Termine & Details!

Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am 19. Februar 2026 veröffentlicht. Die Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Die deutschen Berichte können auf der Unternehmenswebsite unter https://www.hochtief.de/berichte abgerufen werden, während die englischen Versionen unter https://www.hochtief.com/reports verfügbar sind.

Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft hat am 9. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung wurden die Termine für die Veröffentlichung des Konzern-Jahresfinanzberichts sowie des Konzern-Halbjahresfinanzberichts bekannt gegeben.

Zusätzlich wird der Konzern-Halbjahresfinanzbericht (Q2) am 27. Juli 2026 veröffentlicht. Auch hier sind die Berichte in beiden Sprachen zugänglich, was die internationale Leserschaft anspricht und die Transparenz des Unternehmens erhöht.

Die Bekanntmachung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für die Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten sowie für die Verbreitung von Corporate News und Finanznachrichten zuständig ist. Die Verantwortung für den Inhalt der Mitteilung liegt bei der HOCHTIEF Aktiengesellschaft selbst.

HOCHTIEF, mit Sitz in Essen, Deutschland, ist eines der führenden Bauunternehmen weltweit und ist in verschiedenen Bereichen der Bauwirtschaft tätig, darunter Infrastruktur, Hochbau und Ingenieurbau. Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation, da sie Investoren und anderen Interessengruppen Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens bietet.

Die Bekanntmachung der Finanzberichte erfolgt in einem regulierten Rahmen, der darauf abzielt, die Transparenz und das Vertrauen in die Kapitalmärkte zu fördern. Durch die Bereitstellung der Berichte in mehreren Sprachen wird sichergestellt, dass eine breite Zielgruppe erreicht wird, was für ein international tätiges Unternehmen wie HOCHTIEF von großer Bedeutung ist.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass HOCHTIEF bestrebt ist, die Anforderungen an die Unternehmensberichterstattung zu erfüllen und gleichzeitig den Dialog mit Investoren und der Öffentlichkeit zu fördern. Die bevorstehenden Finanzberichte werden von Marktbeobachtern und Analysten mit Spannung erwartet, da sie wichtige Informationen über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens liefern könnten.

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 357,4EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.