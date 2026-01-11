DAX auf Rekordkurs: Januar-Effekt und starke Industrieaufträge beflügeln!

Am Freitag wird der DAX voraussichtlich die 25.000-Punkte-Marke mit einem soliden Start behaupten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn um 0,2 Prozent höher auf 25.174 Punkte. Damit steuert der DAX in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein Plus von fast drei Prozent zu. Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Robomarkets verweist auf den sogenannten Januar-Effekt, ein Phänomen, das typischerweise zu einer überdurchschnittlich positiven Entwicklung an den Börsen im ersten Monat des Jahres führt. Diese positive Stimmung hält trotz geopolitischer Spannungen, wie den Protesten im Iran und der Politik von US-Präsident Donald Trump, an.

Ein weiterer positiver Faktor für die Märkte sind die unerwartet starken Bestellungen in der deutschen Industrie. Im November stieg der Auftragseingang um 5,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat, was die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung schürt. Diese Zahlen, die das größte Plus seit Ende 2024 darstellen, haben auch den DAX zeitweise auf ein Rekordhoch getrieben. Ökonomen erwarten, dass steigende Rüstungsausgaben die Konjunktur ankurbeln werden, warnen jedoch vor übermäßigem Optimismus. Jens-Oliver Niklasch von der LBBW sieht die Auftragszahlen als Zeichen einer möglichen Trendwende, während Thomas Gitzel von der VP Bank von einer "freudigen Konjunkturüberraschung" spricht.

Besonders bemerkenswert sind die Auftragszuwächse in der Metallindustrie und im Fahrzeugbau, die beide von Großaufträgen profitierten. Gitzel und Sebastian Dullien vom IMK betonen, dass Rüstungsaufträge in den kommenden Monaten eine wichtige Rolle spielen werden, um die Industrie zu stützen. Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die Lage der deutschen Industrie angespannt, da die Branche in den letzten Jahren unter einem Rückgang der Beschäftigten und steigenden Insolvenzen leidet.

Die deutsche Wirtschaft hat in den letzten zwei Jahren geschrumpft und wird auch 2025 stagnieren. Die Herausforderungen, wie hohe Energiepreise und internationale Konkurrenz, bleiben bestehen. Dennoch gibt es Anzeichen für eine mögliche Erholung, insbesondere durch staatliche Investitionen. Der DIHK warnt jedoch, dass ein Aufschwung kein Selbstläufer ist und strukturelle Probleme weiterhin ungelöst bleiben.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 25.284PKT auf L&S Exchange (09. Januar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.