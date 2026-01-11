Voltatron übernimmt KOMITEC: Strategischer Schritt für Wachstum im EMS-Sektor!

KOMITEC, gegründet 1992 und ansässig in Zwönitz, Sachsen, ist ein etablierter Anbieter von EMS mit einem Umsatz von etwa 17,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2024. Das Unternehmen bietet umfassende Entwicklungs- und Fertigungsleistungen für elektronische Baugruppen und Systeme und ist nach ISO 9001 sowie ISO 13485 zertifiziert. Mit der Übernahme plant Voltatron, die Produktionskapazitäten erheblich zu steigern und die Flexibilität in der Fertigung zu erhöhen, um den Kunden eine verbesserte Liefersicherheit zu bieten.

Die Voltatron AG hat am 8. Januar 2026 die vollständige Übernahme der KOMITEC electronics GmbH bekannt gegeben, um ihre Wachstumsstrategie im Bereich der Electronic Manufacturing Services (EMS) voranzutreiben. Der Kaufvertrag wurde mit den Gesellschaftern von KOMITEC unterzeichnet, wobei die Erstkonsolidierung der übernommenen Gesellschaft zum 1. Januar 2026 geplant ist. Diese Akquisition ist ein wesentlicher Bestandteil der M&A-Strategie von Voltatron, die darauf abzielt, die Wertschöpfungskette zu stärken und die Produktionskapazitäten zu erweitern.

Die Transaktion wird durch eine Kombination aus Geldleistung und der Ausgabe neuer Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung finanziert. Etwa zwei Drittel des Kaufpreises werden in bar gezahlt, während ein Drittel in Form neuer Aktien an die KOMITEC-Gesellschafter fließt. Der Vorstand beabsichtigt, das Grundkapital von Voltatron um rund 627.719 Euro zu erhöhen, um die neuen Aktien auszugeben.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Voltatron einen Konzernumsatz zwischen 47 und 51 Millionen Euro, mit einer operativen Rohertragsmarge von 37 bis 44 Prozent. Die Adjusted EBITDA-Marge wird zwischen 7 und 10 Prozent prognostiziert, während die Adjusted EBT-Marge bei 3 bis 4 Prozent liegen soll. Diese finanziellen Ziele spiegeln die positiven Auswirkungen der Übernahme auf die Unternehmensleistung wider.

Martin Hartmann, CEO von Voltatron, betont, dass die Übernahme von KOMITEC ein strategischer Schritt sei, um das Produkt- und Leistungsportfolio im Bereich industrieller Elektroniklösungen zu erweitern. Jochen Schmitt-Ruenhorst, Geschäftsführer von KOMITEC, wird weiterhin eine Schlüsselrolle im Unternehmen spielen und die Integration der beiden Firmen vorantreiben.

Insgesamt wird die Übernahme von KOMITEC als ein bedeutender Schritt zur Stärkung der Marktposition von Voltatron in der EMS-Branche angesehen, mit dem Ziel, in die Top-10 der Anbieter in Deutschland aufzusteigen.

Die Voltabox Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 5,32EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.