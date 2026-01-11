Euro fällt auf Tiefstand: US-Arbeitsmarktdaten belasten die Gemeinschaftswährung

Am Freitag setzte sich der Abwärtstrend des Euro fort, und die Gemeinschaftswährung fiel auf 1,1622 US-Dollar. Die Veröffentlichung der monatlichen US-Arbeitsmarktdaten brachte gemischte Signale: Während der Beschäftigungszuwachs hinter den Erwartungen zurückblieb, sank die Arbeitslosenquote leicht. Diese Daten könnten die Forderungen nach schnelleren Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed befeuern, auch wenn die allgemeine Markterwartung zunächst stabil bleibt. Die Neubesetzung des Fed-Chefpostens, da Jerome Powells Amtszeit im Mai endet, bleibt ein zentrales Thema.

Der Euro hat in den letzten Tagen im US-Währungshandel an Wert verloren und erreichte am Donnerstag mit 1,1648 US-Dollar den niedrigsten Stand seit fast einem Monat. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs zuvor auf 1,1675 Dollar fest. Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund besser als erwarteter Konjunkturdaten aus den USA zu betrachten, die den Dollar gestützt haben. Insbesondere die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel geringer aus als prognostiziert, was die Marktteilnehmer aufhorchen ließ, da Arbeitsmarktdaten eine zentrale Rolle in der US-Geldpolitik spielen.

Trotz positiver Produktionsdaten aus Deutschland, die einen Anstieg der Industrieproduktion im November zeigten, konnte der Euro nicht profitieren. Der deutsche Außenhandel entwickelte sich schwächer als erwartet, was die Hoffnungen auf eine Stabilisierung der größten Volkswirtschaft der Eurozone dämpfte. Insgesamt hat der Eurokurs seit Mitte des vergangenen Jahres in einer engen Bandbreite verharrt, was auf eine gewisse Stabilität hindeutet, jedoch auch auf Unsicherheiten in der wirtschaftlichen Entwicklung.

Am Freitagabend stabilisierte sich der Euro leicht und wurde bei 1,1636 US-Dollar gehandelt. Experten betonen, dass die schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA den Euro nicht stärken konnten, was auf die anhaltenden Herausforderungen für die Gemeinschaftswährung hinweist. Die technische Analyse zeigt, dass der Euro weiterhin oberhalb wichtiger Unterstützungszonen bleibt, jedoch unter der 21-Tagelinie, die als Widerstand fungiert. Die Marktteilnehmer blicken gespannt auf die kommenden Entwicklungen, insbesondere auf die US-Arbeitsmarktdaten und die geldpolitischen Entscheidungen der Fed, die maßgeblichen Einfluss auf den Euro-Dollar-Kurs haben könnten.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,164USD auf Forex (11. Januar 2026, 01:32 Uhr) gehandelt.