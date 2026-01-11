Fresenius Medical Care: Aktienrückkaufprogramm beschleunigt – was steckt dahinter?

Die zweite Tranche des Aktienrückkaufs wird voraussichtlich vom 12. Januar 2026 bis zum 8. Mai 2026 durchgeführt. In diesem Zeitraum plant das Unternehmen, eigene Aktien im Wert von rund 415 Millionen Euro zurückzukaufen. Durch diese Maßnahme könnte das Rückkaufprogramm deutlich früher als ursprünglich geplant abgeschlossen werden. Die erworbenen Aktien sollen hauptsächlich über die Börse gekauft und in der Regel eingezogen werden. Ein kleinerer Teil der Aktien könnte jedoch auch für leistungsorientierte Vergütungspläne verwendet werden.

Fresenius Medical Care AG, ein führendes Unternehmen im Bereich der Dialyse und der medizinischen Versorgung, hat am 9. Januar 2026 bekannt gegeben, dass es sein Aktienrückkaufprogramm beschleunigt fortsetzt. Dieses Programm, das ursprünglich am 17. Juni 2025 angekündigt wurde, hat ein Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro (ohne Erwerbsnebenkosten). Die erste Tranche des Rückkaufprogramms wurde bereits am 29. Dezember 2025 vorzeitig abgeschlossen.

Die rechtliche Grundlage für das Aktienrückkaufprogramm bildet die Ermächtigung, die von der Hauptversammlung der Fresenius Medical Care AG am 20. Mai 2021 erteilt wurde. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie des Unternehmens, den Shareholder Value zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Zusätzlich zu den Informationen über das Aktienrückkaufprogramm hat Fresenius Medical Care AG auch Vorabbekanntmachungen zu kommenden Finanzberichten veröffentlicht. Der Quartalsfinanzbericht für das erste Halbjahr 2026 wird am 8. Mai 2026 veröffentlicht, gefolgt vom Quartalsbericht für das dritte Quartal am 6. November 2026. Der Jahresfinanzbericht sowie der Konzern-Jahresfinanzbericht sind für den 12. März 2026 angesetzt, während der Konzern-Finanzbericht für das zweite Halbjahr am 7. August 2026 veröffentlicht wird.

Diese Maßnahmen und Ankündigungen zeigen, dass Fresenius Medical Care AG bestrebt ist, eine transparente Kommunikation mit seinen Investoren aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die finanzielle Stabilität und das Wachstum des Unternehmens zu fördern. Die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms wird von Analysten und Investoren als positives Signal gewertet, das auf das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Entwicklung hinweist.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 39,67EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.