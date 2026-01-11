BNP Paribas: Analysten heben Kursziel – Jetzt in die Aktie investieren?

Parallel dazu hat die Schweizer Großbank UBS BNP Paribas ebenfalls von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Analyst Jason Napier argumentierte, dass die Aktie des französischen Geldhauses mit einem Abschlag von 32 Prozent im Vergleich zum europäischen Bankensektor als unterbewertet erscheine. Angesichts des geplanten Kapitalaufbaus und eines prognostizierten Gewinnwachstums von 50 Prozent im Zeitraum von 2025 bis 2028 sei die Aktie eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Napier nahm die BNP Paribas-Aktie zudem in sein Portfolio der europäischen "Top Picks" auf.

Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die französische Bank BNP Paribas von "Neutral" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel von 89 auf 102 Euro erhöht. In einer am Freitag veröffentlichten Studie betonte Analystin Delphine Lee, dass die Kapitalsorgen der Bank nachließen und sich die Profitabilität verbesserte. Diese positive Entwicklung könnte die Marktposition von BNP Paribas stärken und Investoren anziehen.

Die positiven Bewertungen von JPMorgan und UBS reflektieren ein wachsendes Vertrauen in die Stabilität und Rentabilität von BNP Paribas. Analysten sehen die Bank gut positioniert, um von den aktuellen Marktbedingungen zu profitieren, insbesondere in einem Umfeld, das von steigenden Zinsen und einer stabilen wirtschaftlichen Erholung geprägt ist. Die Analysten heben hervor, dass die Bank ihre Kapitalbasis stärken konnte, was zu einer verbesserten finanziellen Flexibilität führt.

Insgesamt zeigen die jüngsten Hochstufungen durch zwei bedeutende Finanzinstitute, dass BNP Paribas als eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit im europäischen Bankensektor wahrgenommen wird. Die Kombination aus einem soliden Kapitalaufbau und einem vielversprechenden Gewinnwachstum könnte dazu führen, dass die Aktie in den kommenden Jahren weiter an Wert gewinnt. Investoren könnten daher in Erwägung ziehen, ihre Positionen in BNP Paribas zu erhöhen, um von den positiven Marktentwicklungen zu profitieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuellen Bewertungen von JPMorgan und UBS die optimistische Perspektive für BNP Paribas unterstreichen und das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung der Bank stärken.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,85 % und einem Kurs von 86,70EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.