Überraschende Konjunkturdaten: Deutsche Anleihen unter Druck – Was jetzt?

Die Kursverluste am Rentenmarkt sind als leichte Gegenbewegung zu verstehen, nachdem die Kurse in den drei Tagen zuvor gestiegen waren. Die Spekulation auf eine mögliche Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) infolge eines Rückgangs der Inflation hatte in der ersten Wochenhälfte die Renditen belastet und den Kursen Auftrieb gegeben.

Am Donnerstag sanken die Kurse deutscher Staatsanleihen, nachdem überraschend starke Konjunkturdaten aus Deutschland veröffentlicht wurden. Der Euro-Bund-Future fiel im Vormittagshandel um 0,10 Prozent auf 127,88 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,86 Prozent anstieg. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Bundesanleihen aufgrund positiver Signale aus der Industrie nachlässt. Im November verzeichnete die deutsche Industrie einen unerwarteten Anstieg der Aufträge um 5,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat, während Analysten einen Rückgang prognostiziert hatten. Analyst Jens-Oliver Niklasch von der LBBW bezeichnete dies als ein "echtes Zeichen für eine mögliche Trendwende" in der Industrie, und Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, sprach von einer "Konjunkturüberraschung".

Am Freitag blieben die Kurse deutscher Staatsanleihen weitgehend stabil, während die Anleger auf wichtige US-Konjunkturdaten warteten. Der Euro-Bund-Future verharrte am Morgen bei 127,91 Punkten, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,86 Prozent. Die Aufmerksamkeit der Märkte richtete sich auf den US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Nachmittag veröffentlicht werden sollte. Diese Daten sind für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die nächste Zinsentscheidung Ende Januar.

Trotz besser als erwarteter Produktionsdaten aus Deutschland, die die Hoffnung auf ein Ende der Krise in der Industrie schürten, blieb der deutsche Rentenmarkt am Freitag stabil. Die Fertigung in den Industriebetrieben war im November überraschend gestiegen, während der Außenhandel schwächer als erwartet ausfiel. Auch nach der Veröffentlichung der US-Konjunkturdaten am Freitag veränderten sich die Kurse kaum. Der Euro-Bund-Future notierte am Nachmittag bei 127,92 Punkten, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 2,83 Prozent. Die US-Wirtschaftsdaten zeigten eine durchwachsene Lage auf dem Arbeitsmarkt, was die Diskussion über Zinssenkungen durch die Fed anheizte.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 128,0EUR auf L&S Exchange (09. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.