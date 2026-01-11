Sturmtief Elli bedroht Bundesliga: Spielabsagen und Anreisechaos drohen!

Am Freitag und Samstag wird vor allem im Norden Deutschlands und in Berlin mit extremen Winterwetter gerechnet. Obwohl die DFL zunächst davon ausging, dass alle Spiele am Wochenende stattfinden können, bereiten sich die Vereine auf mögliche Absagen vor. Der FC St. Pauli äußerte, dass man angesichts der Wetterlage nicht garantieren könne, dass das Heimspiel gegen RB Leipzig wie geplant stattfindet. Auch in Bremen, wo Werder gegen die TSG Hoffenheim spielt, wurden zusätzliche Mitarbeiter engagiert, um die Stadionumgebung schnee- und eisfrei zu halten.

Zum Jahresauftakt drohen in den Bundesligastadien ungemütliche Bedingungen, da das Sturmtief Elli mit Sturm, Schnee und Eisregen für Anreisechaos und möglicherweise sogar Spielabsagen sorgt. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) zeigt sich alarmiert und beobachtet die Wettersituation genau. Ein DFL-Sprecher erklärte, dass man im Austausch mit den Beteiligten stehe und die Lage im Blick behalte.

Die Situation ist auch in Hamburg angespannt, wo Schulen aufgrund des Sturmtiefs geschlossen bleiben. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben, die vor Schneefällen und stürmischen Böen warnt. In Berlin mobilisierten die Fans von Union Berlin ihre Kräfte, um das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 vorzubereiten, indem sie Wege und Einlasstore von Schnee befreiten.

Die Eintracht Frankfurt sieht für ihr Spiel gegen Borussia Dortmund am Freitagabend keine Probleme, hat jedoch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Der VfB Stuttgart hat seine Reiseplanung aufgrund der unsicheren Wetterlage geändert und fliegt einen Tag früher nach Leverkusen.

Die Anreise für die Fans könnte jedoch problematisch werden, da die Deutsche Bahn bereits Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr angekündigt hat. Zudem können Stadionbetreiber Spiele absagen, wenn Sicherheitsrisiken bestehen, wie beispielsweise bei drohenden Schneelawinen. Im Dezember 2023 kam es bereits zu einer Spielabsage aufgrund solcher Gefahren.

Insgesamt bleibt die Situation angespannt, und die DFL sowie die Vereine müssen flexibel auf die sich ändernden Wetterbedingungen reagieren, um die Sicherheit der Zuschauer und Spieler zu gewährleisten.

