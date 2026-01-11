    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro
    Nagarro SE: Aktienrückkauf und neue Aufsichtsratsführung im Fokus!

    Foto: adobe.stock.com

    Am 8. Januar 2026 veröffentlichte die Nagarro SE eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, die sowohl Informationen über den Abschluss ihres Aktienrückkaufprogramms als auch über personelle Veränderungen im Aufsichtsrat enthält. Im Rahmen des Aktienrückkaufs, der am 24. November 2025 begann, erwarb das Unternehmen bis zum 7. Januar 2026 insgesamt 265.232 Aktien, was etwa 2,05 % des Grundkapitals entspricht. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie betrug 75,4056 Euro, und das gesamte Rückkaufvolumen belief sich auf rund 19,999 Millionen Euro.

    Die Rückkäufe wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) abgewickelt. In den letzten Tagen des Programms, vom 5. bis 7. Januar 2026, wurden täglich Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis zwischen 74,1255 und 75,0455 Euro zurückgekauft. Die detaillierten Transaktionsdaten sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

    Parallel zu den Rückkaufaktivitäten gab es auch bedeutende personelle Veränderungen im Aufsichtsrat. Christian Bacherl wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt, während Jack Clemons als stellvertretender Vorsitzender fungiert. Diese Ernennungen erfolgten nach dem Rücktritt von Dr. Martin Enderle aus gesundheitlichen Gründen. Der Aufsichtsrat hat zudem die Suche nach einem Nachfolger für den frei gewordenen Sitz eingeleitet. Die Ausschüsse des Aufsichtsrats wurden ebenfalls neu besetzt, wobei Dr. Shalini Sarin die Leitung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses übernimmt und Dr. Hans-Paul Bürkner den Strategieausschuss weiterhin leitet.

    Nagarro SE ist ein global agierendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, das seinen Kunden hilft, innovative und digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Mit rund 17.700 Mitarbeitern in 39 Ländern verfolgt das Unternehmen eine agile und unternehmerische Unternehmenskultur, die auf der Vision der "Fluidic Intelligence" basiert.

    Die aktuellen Entwicklungen im Aktienrückkauf und die personellen Veränderungen im Aufsichtsrat spiegeln die strategischen Entscheidungen von Nagarro wider, die darauf abzielen, die Unternehmensführung zu stärken und den Shareholder Value zu erhöhen. Weitere Informationen sind auf der Website von Nagarro verfügbar.



    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 70,75EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
