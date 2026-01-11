PWO AG kündigt wichtige Finanzberichte für 2026 an – Alle Termine im Überblick!

Zunächst wird der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Q2) des Geschäftsjahres 2026 angekündigt. Dieser Bericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 7. August 2026 veröffentlicht. Die entsprechenden Dokumente werden auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Presse und Investoren bereitgestellt.

Die PWO AG hat am 9. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung kündigt das Unternehmen die Veröffentlichung mehrerer wichtiger Finanzberichte an, die für Investoren und Analysten von Interesse sind.

Des Weiteren informiert die PWO AG über die Veröffentlichung einer Quartals- bzw. Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr 2026. Diese Mitteilung wird ebenfalls in deutscher und englischer Sprache am 13. Mai 2026 zur Verfügung stehen. Auch hier können die Berichte auf der Unternehmenswebsite abgerufen werden.

Ein weiterer wichtiger Bericht, der angekündigt wird, ist der Jahresfinanzbericht sowie der Konzern-Jahresfinanzbericht, die beide am 27. März 2026 veröffentlicht werden. Diese Berichte sind entscheidend für die Bewertung der finanziellen Lage und der Geschäftsentwicklung der PWO AG und werden ebenfalls in beiden Sprachen auf der Website des Unternehmens bereitgestellt.

Die PWO AG hat ihren Sitz in Oberkirch, Deutschland, und ist in der Branche der Automobilzulieferer tätig. Die Bekanntmachung der Finanzberichte ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die das Unternehmen im Rahmen der Transparenzanforderungen für börsennotierte Gesellschaften erfüllen muss. Die EQS Group, die für die Verbreitung dieser Mitteilung verantwortlich ist, bietet einen Service an, der Unternehmen bei der Einhaltung ihrer Informationspflichten unterstützt.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung der PWO AG, dass das Unternehmen proaktiv mit seinen Investoren kommuniziert und wichtige Informationen über seine finanzielle Performance bereitstellt. Die Veröffentlichung der Finanzberichte wird von Marktteilnehmern aufmerksam verfolgt, da sie entscheidende Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens geben.

Die PWO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 29,40EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.