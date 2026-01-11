    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLIR Life Sciences AktievorwärtsNachrichten zu LIR Life Sciences
    Revolutionäre Partnerschaft: LIR Life Sciences und Neuland Labs entwickeln Peptide!

    Lir Life Sciences Corp. (ISIN: CA50206C1005 | WKN: A41QA9) hat eine bedeutende Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung mit Neuland Laboratories Limited (Neuland Labs) abgeschlossen. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, neuartige Peptidformulierungen für die transdermale „GLP-1/GIP“-Plattform von LIR zu entwickeln und zu testen. Neuland Labs, eine etablierte Auftragsentwicklungs- und Herstellungsorganisation (CDMO) mit über 40 Jahren Erfahrung, wird F&E-Dienstleistungen erbringen, die auf ihre Expertise in der Peptidsynthese zurückgreifen.

    Im Rahmen der Vereinbarung wird Neuland Labs zunächst zellpenetrierende Peptide (CPPs) entwickeln, die für pharmakokinetische (PK) und pharmakodynamische (PD) Studien verwendet werden sollen. PK-Studien analysieren, wie ein Arzneimittel im Körper aufgenommen, verteilt, metabolisiert und ausgeschieden wird, während PD-Studien die biologischen Effekte und die Beziehung zwischen Arzneimitteleinwirkung und Wirkung untersuchen. Die Zusammenarbeit wird durch ein anfängliches Budget von 230.000 US-Dollar unterstützt, das je nach Produktionsbedarf angepasst werden kann.

    Edward Mills, CEO von LIR, betont, dass die Zusammenarbeit mit Neuland Labs entscheidend ist, um die CPP-Plattform mit der erforderlichen Präzision und Konsistenz voranzutreiben. Die Partnerschaft soll die präklinische Evaluierung beschleunigen und die Grundlage für zukünftige klinische und kommerzielle Planungen schaffen. Zudem wird die Möglichkeit einer Ausweitung der Zusammenarbeit in späteren Phasen geprüft.

    LIR Life Sciences konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer, skalierbarer und kostengünstiger Therapien zur Bekämpfung von Adipositas. Das Unternehmen arbeitet an einem transdermalen Pflaster und anderen Verabreichungssystemen, die das Hormon GLP-1 nachahmen, um den Zugang zu Therapien zu verbessern und die Therapietreue zu erhöhen.

    In einem breiteren Kontext zeigt der Gesundheitssektor eine positive Entwicklung, unterstützt durch milliardenschwere Übernahmen und Innovationsdruck. Unternehmen wie Novartis haben kürzlich bedeutende Akquisitionen getätigt, um Zugang zu neuen Therapien zu erhalten. Diese Trends deuten auf ein wachsendes Vertrauen in die strukturelle Stärke des Sektors hin, was auch LIR Life Sciences zugutekommt. Die demografische Entwicklung und technologische Innovationen treiben die Nachfrage nach effizienten Therapien weiter an, was den Gesundheitssektor für Investoren attraktiv macht.



    ISIN:CA50206C1005WKN:A41QA9

    Die LIR Life Sciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 1,415EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:27 Uhr) gehandelt.





