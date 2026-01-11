    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsINDUS Holding AktievorwärtsNachrichten zu INDUS Holding
    INDUS Holding AG: Finanzberichte 2026 – Wichtige Termine im Überblick!

    Foto: INDUS Holding AG

    Die INDUS Holding AG hat am 9. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service übermittelt wurde, informiert über die bevorstehenden Termine für die Veröffentlichung von Konzern- und Quartalsfinanzberichten.

    Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am 24. März 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die Berichte sind auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Investoren zugänglich. Zudem wird der Konzern-Finanzbericht für das erste Halbjahr (Q2) ebenfalls am 12. August 2026 in beiden Sprachen bereitgestellt.

    Zusätzlich zu den Jahresberichten kündigte die INDUS Holding AG die Veröffentlichung von Quartalsfinanzberichten an. Der Bericht für das erste Quartal (Q1) wird am 12. Mai 2026 veröffentlicht, gefolgt vom Bericht für das dritte Quartal (Q3) am 12. November 2026. Auch diese Berichte werden in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen.

    Die INDUS Holding AG, mit Sitz in Bergisch Gladbach, ist bekannt für ihre Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen, die als „Hidden Champions“ gelten. Diese Firmen zeichnen sich durch ihre starke Marktstellung und nachhaltige Ertragskraft aus. In der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert, wird INDUS als eine der 100 Aktien vorgestellt, die voraussichtlich positive Erträge mit Dividenden erwirtschaften werden. Dies unterstreicht die Position von INDUS als attraktives Investment mit einer hohen Dividendenrendite und Potenzial für zukünftiges Ertragswachstum.

    Trotz der positiven Einschätzungen gibt es auch Bedenken hinsichtlich der konjunkturellen Lage, die in der Vergangenheit zu Rückschlägen geführt hat. Langfristige Investoren zeigen sich jedoch optimistisch und halten an ihren Positionen fest. Ein Investor äußerte, dass er im Jahr 2025 erneut zugekauft hat und zuversichtlich ist, dass die Aktie in diesem Jahr die 30-Euro-Marke überschreiten wird.

    Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung der INDUS Holding AG, dass das Unternehmen transparent über seine Finanzberichterstattung informiert und sich in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld behaupten möchte. Die kommenden Berichte werden von Investoren mit Interesse erwartet, da sie wichtige Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens bieten werden.



    INDUS Holding

    ISIN:DE0006200108WKN:620010

    Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 30,10EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
