SNP Schneider-Neureither: Finanzberichte 2026 – Wichtige Termine im Überblick!

Für das erste Halbjahr 2026 plant das Unternehmen die Veröffentlichung einer Quartals-/Zwischenmitteilung am 7. Mai 2026. Diese wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite unter den Rubriken für Publikationen zugänglich sein. Die entsprechenden Links für die deutsche und englische Version sind angegeben.

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat am 8. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung umfasst sowohl Quartals- als auch Jahresfinanzberichte, die im Jahr 2026 erscheinen werden. Die Bekanntgabe erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).

Im zweiten Halbjahr 2026 wird eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung am 5. November 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen und an den gleichen Orten abrufbar.

Zusätzlich zu den Quartalsberichten wird SNP am 26. März 2026 ihren Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht veröffentlichen. Diese Berichte werden ebenfalls in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt. Die Veröffentlichung des Konzern-Finanzberichts für das erste Halbjahr (Q2) ist für den 30. Juli 2026 angesetzt, auch hier in beiden Sprachen.

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, mit Sitz in Heidelberg, ist ein Unternehmen, das sich auf Softwarelösungen und Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensdigitalisierung spezialisiert hat. Die regelmäßige Veröffentlichung von Finanzberichten ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation und dient der Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit.

Die Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der als Plattform für die Verbreitung von Corporate News, Finanznachrichten und Pressemitteilungen fungiert. Die Verantwortung für den Inhalt der Mitteilung liegt beim Emittenten, in diesem Fall der SNP Schneider-Neureither & Partner SE.

Die Bekanntmachung ist ein bedeutender Schritt für das Unternehmen, um die Erwartungen der Investoren zu erfüllen und die Markttransparenz zu erhöhen. Die Veröffentlichung der Finanzberichte wird von Analysten und Investoren genau beobachtet, da sie wichtige Informationen über die finanzielle Gesundheit und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens liefern.

Die SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 79,60EUR auf Tradegate (09. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.